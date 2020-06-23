Курганский губернатор рискует провалить задание Кремля

Губернатор Вадим Шумков может провалить голосование за поправки в Конституцию Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Власти Курганской области готовятся к провалу голосования за поправки в Конституцию. По версии источников URA.RU, близких к правительству региона, в Зауралье прогнозируется не только низкая явка, но и большое количество голосов против поправок. При этом руководство области не пытается повлиять на ситуацию, а ищет других виновников провала.

«Прогнозы неутешительные. Стоит задача сделать явку, как на выборах президента, не меньше 60% избирателей, и такие же цифры по проголосовавшим „за“. В правительстве из-за этого панические настроения», — озвучил свою версию инсайдер, знакомый с ситуацией.

Рейтинг «Единой России» в Курганской области падает, а это чуть ли не единственный ресурс, который используют для мобилизации явки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области традиционно голосуют хуже, чем в среднем по России. Так, в 2018 году на выборах президента явка составила 61,74% от общего числа избирателей, за Владимира Путина проголосовали 73,3% (по РФ явка 67,54%, за Путина — почти 77%). Но более показательны итоги других выборов: в 2015 по единому избирательному округу на выборах в облдуму «Единую Россию» поддержали лишь 55,74% курганцев при явке 30,37%. В 2016 на выборах в Госдуму «Единая Россия» в Курганской области набрала 41,51% голосов, явка была всего 41,7%. Эти показатели заметно ниже общероссийских: в 2016 году явка по стране была 47,88%, за «ЕР» проголосовали 54,2%.

Поднимать явку за счет инструментов, используемых в других регионах, в Курганской области не планируют. Например, организуя концерты и викторины с ценными призами, как это будет в некоторых субъектах УрФО. «Пытаются использовать ресурсы „Единой России“. Другие механизмы не задействованы», — делится наблюдениями источник, знакомый с ситуацией. При этом рейтинг «партии власти» в Курганской области заметно упал.

«Тюменского чуда» от Вадима Шумкова курганцы так и не дождались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация также осложняется разочарованием в «тюменском чуде», которого курганцы ожидали от губернатора Вадима Шумкова (в Зауралье он приехал из Тюмени). «Голосование показывает доверие к власти, не столько к федеральной, сколько к региональной. А мы видим, что у людей накопилась изрядная доля разочарования. Раньше были надежды, что Зауралье наконец-то выйдет из многолетней ямы, но никаких действий жители не видят. И главное — в области не сберегли ресурс в виде бюджетников: чиновников, учителей, медиков. Это важнейший мобилизационный потенциал, которым воспользоваться власти не смогут, потому что лояльность бюджетников подорвана. Не будут люди доверять власти, когда видят, что их хотят оптимизировать», — считает политолог Андрей Шуклин.

Средняя зарплата в Курганской области ниже, чем по УрФО (30,5 тыс. в Зауралье против 51,2 тыс. рублей по Уралу). Уровень безработицы — 8%, это максимальный среди всех регионов Урала. Из-за низких зарплат Зауралье покидают молодые специалисты, среди них медики и учителя. В регионе смертность выше рождаемости почти в 2 раза, что вместе с отрицательной миграцией приводит к сокращению численности населения Курганской области. По прогнозам социологов в перспективе в Зауралье пенсионеров станет больше, чем жителей трудоспособного возраста, что вообще может привести к исчезновению Курганской области как самостоятельного региона.

Сельское хозяйство могло бы спасти Курганскую область от нищеты, но у властей другие приоритеты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в аграрной Курганской области практически не поддерживается сельское хозяйство, которое становится главным поставщиком экспортной продукции для России. Более того, в регионе нет и глобальных проектов, которые могли бы поднять экономику самого нищего субъекта в составе УрФО. Показательной была встреча главы Зауралья с президентом России Владимиром Путиным — в отличие от коллег-губернаторов Шумков не предлагал главе государства перспективные проекты. Вместо этого он просил перевести федеральные компании (среди них «Роснефть» и «Газпром») в Курган. Но эту идею не поддержали. Также Шумков на встрече с президентом исказил информацию о тарифах в регионе.

В 2020 году зауральский губернатор больше запомнился сомнительным решением запретить продажу спиртного с 30 апреля по 10 мая, что по оценке экспертов привело к росту потребления алкоголя. А заработали на решении Шумкова продавцы нелегального спиртного и торговцы алкоголя в соседних регионах. «Это решение дискредитирует власть и чиновников, потому что народ понимает, что к ним относятся, как к пьяному быдлу, как к свиньям. К людям относятся, как к скотине», — комментировал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя («ЦИФРРА») Вадим Дробиз.

Ответственность за провал по голосованию за поправки будет нести именно губернатор, уверены политологи Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

«Губернатор Шумков может использовать различную риторику и перекладывать ответственность на других за провал на голосовании за поправки. Но это уже будет выглядеть как попытка оправдаться», — отмечает политолог Шуклин.

В лояльных правительству СМИ запущена кампания, заранее оправдывающая провал голосования. По их версии, курганцы не будут голосовать за поправки в Конституцию из-за якобы высоких тарифов за услуги ЖКХ, а также отключений горячей воды и раскопок по всему городу. «Расчет на то, что информация попадет в аналитические записки для администрации президента», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

При этом тарифную войну областное правительство проигрывает — все проверки показали обоснованность тарифов, а также просчеты чиновников, пытающихся не согласовать объективную плату за услуги ЖКХ. То же касается и раскопок. Руководители «Водного Союза» и «Курганской генерирующей компании» ранее объясняли, по какой причине проводится такое количество работ: сети имеют колоссальный износ. Проблемы накопились и в других коммунальных сферах.

По оценке политолога Александра Безделова, ответственность за итоги голосования за поправки в Конституцию при любых раскладах лежит исключительно на губернаторе региона. «В руках главы субъекта сосредоточены все рычаги управления регионом, практически вся полнота власти. Что касается отдельных нюансов, связанных с перекладыванием ответственности, то тут все, на самом деле просто. Если есть какие-то трудности во взаимоотношениях с представителями различных секторов экономики, то губернатор может решить их до момента голосования. Потом такие объяснения вряд ли кого-то устроят, так как для подготовительных мероприятий было достаточно времени и, что самое главное, ресурсов», — отмечает эксперт.

С ним согласен и политолог Шуклин. «На Москву любые попытки оправдаться не сработают. Ты губернатор — ты отвечаешь. Выводы сделают и в администрации президента, и в полпредстве. Например, в Тюменской области активно работают на уровне даже сельских поселений. В маленьких деревушках волонтеры работают. В Курганской области такой активности не вижу. А поправки — важнейший индикатор, по сути это тест губернаторов на профпригодность, как они управляют ситуацией в регионе и расставляют приоритеты», — подытожил Андрей Шуклин.

В адрес областного правительства направлен запрос, ответ на него не поступил. URA.RU будет следить за развитием событий.