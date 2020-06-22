Почему Курганская область может исчезнуть

В Курганской области с каждым годом все меньше детей, и все больше пенсионеров. Зауралье может потерять самостоятельность, как субъект РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области стремительными темпами сокращается численность работающего населения. Социологические прогнозы говорят, что в перспективе количество пенсионеров превысит число трудоспособных курганцев. Это может привести к тому, что Зауралье исчезнет как самостоятельный субъект и станет частью одного из соседних регионов.

По данным Росстата, с 2004 года население Курганской области уже сократилось почти на 200 тыс. человек — с 1 миллиона до 827 тыс. человек. В 2020 году на тысячу курганцев родилось всего 8,6 человек, а умерло — 15,3. Для сравнения, в ЯНАО (самом малонаселенном регионе УрФО) родилось в 2 раза больше, чем скончалось (12,7 родившихся против 5,2 умерших на тысячу человек).

Курганская область становится главным «регионом пенсионеров» в УрФО, а может и во всей России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Росстат приводит и другие цифры: в Зауралье численность населения в возрасте от 20 до 50 лет — 37,64% от общей численности. Старше 50 лет — 38,33%. Для сравнения: в Тюменской области (вместе с округами) — 45,65% населения в возрасте от 20 до 50 лет, старше 50 — 26,62%, в Свердловской области — 41,99% в возрасте от 20 до 50 лет, старше 50 лет — 33,82%, в Челябинской — 41,98% в возрасте от 20 до 50 лет, старше 50 лет — 33,88%.

Согласно социологическим прогнозам, при сохранении тенденции к 2025 году население в возрасте 21-40 лет (самый трудоспособный возраст — ред.) в Курганской области сократится на 11%, к 2030 — на 20%, к 2040 — на 32%. При этом доля населения старше 60 лет увеличится к 2040 году на 52% и превысит часть населения в возрасте 21-60 лет (пенсионеров будет на 10 тыс. больше, чем трудоспособных курганцев). А население Зауралья упадет до 700 тыс. человек, что потенциально может сделать Курганскую область самой малонаселенной в УрФО (в ЯНАО сейчас 546 тыс. человек, и жителей ежегодно становится все больше).

Численность населения Курганской области при Шумкове падает не слабее, чем при его предшественниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом списать все на промахи предшественников губернатора Вадима Шумкова нельзя. В 2020 году Курганскую область покинули на тысячу человек больше, чем приехали. Рост в сравнении с 2019 годом в полтора раза, и это максимальный показатель среди регионов УрФО.

Проблемы с демографией в Курганской области вызваны по сути одной причиной, считает социолог Сергей Ширяев. «Главная причина отъезда — отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест», — отмечает эксперт. По итогам первого квартала 2020 года зауральцы получали самую низкую зарплату в УрФО — 30,5 тыс. рублей. Для сравнения в ЯНАО средняя зарплата — 102,1 тыс. рублей, в ХМАО — 73,6 тыс. рублей, в Тюменской области (без автономных округов) — 48,4 тыс. рублей, в Свердловской — 41,3 тыс. рублей, в Челябинской — 37,7 тыс. рублей.

В школах Зауралья не хватает учителей, в больницах — медиков. Причина в низких зарплатах в бюджетной сфере, и это касается даже чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что учителя в Зауралье получают по 15 тыс. рублей. В ЯНАО педагоги зарабатывают — 80 тыс. рублей. На низкие зарплаты жалуются и медики, и даже чиновники (простые специалисты в правительстве области получают по 20 тыс. рублей). Есть примеры, когда низкие зарплаты установлены решением властей. Так, по версии источников, в АО «Водный Союз» зарплатный фонд по требованию губернатора Вадима Шумкова — порядка 20 тыс. рублей на человека (включая топ-менеджмент).

Еще одна причина отъезда зауральцев в другие регионы — высокий уровень безработицы. По последним данным Росстата, в регионе он составляет 8%, это самый высокий показатель в УрФО. При этом власти проводят активную политику оптимизации в разных сферах, сокращая количество сотрудников — это коснулось не только чиновников, но и, например, системы здравоохранения. А губернатор Вадим Шумков призывает бизнес повышать уровень автоматизации производства, что также не увеличивает количество рабочих мест в регионе.

При низких зарплатах и высокой безработице стоимость минимального набора продуктов в Курганской области (4 163 рубля) почти не отличается от соседних регионов: в Свердловской области 4 536 рубля, в Тюменской области (вместе с округами) — 5 068 рублей, в Челябинской даже ниже, чем в Зауралье — 4 097 рублей.

Именно поэтому в другие регионы уезжают молодые мужчины и женщины (те же медики и учителя), которые создают семьи за пределами Зауралья. По оценке социолога Елены Башкирцевой, миграция объясняет и низкую рождаемость. «Падение рождаемости и отъезд людей — проблемы взаимосвязанные», — считает эксперт.

Эксперты говорят, что от власти нужны реальные действия, а не слова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Она также добавляет, что властям региона для выхода из демографического кризиса необходимо предпринять реальные шаги. «Нужно провести комплексное исследование, а затем составить дорожную карту. Не просто использовать банальные слова, как это часто бывает: „надо думать о народе, больше платить, создавать рабочие места“, а предпринимать конкретные действия. Может быть, повысить региональный материнский капитал, например», — добавляет Башкирова.

По мнению Ширяева, даже если правительство Курганской области начнет предпринимать меры по решению демографической проблемы, оперативно ситуацию это не переломит. «Так же, как отъезд — это явление не мгновенное, условия для этого формировались годами, так и обратный процесс тоже не мгновенный», — считает социолог. «Если ситуация не изменится, то возможны варианты: от экстренных мер по поддержанию финансово из федерального бюджета до присоединения к соседним областям», — добавил эксперт. В адрес правительства области направлен запрос, ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область входит в число самых депрессивных регионов России. По мнению экспертов, низкие доходы населения, массовая миграция жителей и общее недовольство действиями властей могут отразиться на итогах голосования за поправки в Конституцию и предстоящих выборах, особенно с учетом того, что в Зауралье падает рейтинг «Единой России», а регион и ранее отличался протестными настроениями.