Тюменские инсайды: Якушев ответит перед Путиным

Особенности Тюмени Коллаж URA.RU

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев возьмет на себя ответственность за Тюменскую область перед президентом РФ Владимиром Путиным. Почетный генконсул Беларуси Шукля столкнулся с творческой невостребованностью. А глава Тобольского района Митрюшкин получил нагоняй от губернатора Александра Моора за выборы. И это еще не все «Тюменские инсайды».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Министр Якушев ответит перед Путиным за Тобольск…

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Желтом доме поговаривают, что на главу Минстроя РФ Владимира Якушева возложили личную ответственность за визит президента Владимира Путина в Тобольск. Предполагается, что глава государства приедет туда через месяц. Знающие поговаривают, что если Путину в Тюменской области что-то не понравится, то спрашивать за это будут не с действующего губернатора Александра Моора, а с его предшественника. Формула работает и в обратную сторону. Если президент оценит старания экс-губернатора Якушева, то его карьерный рост, как говорится, неизбежен. «Тут все просто: Александр Моор у руля Тюменской области стоит, без малого, два года: что с него взять? Владимир Якушев руководил регионом почти 13 лет. Для него визит президента в Тобольск станет своеобразным экзаменом. Действительно ли в Тюменской области все так хорошо, как докладывали главе государства на селекторах или все же приукрасили и проблемы есть?» — ехидничают слухмейкеры.

…и поможет мэру Афанасьеву

Если Владимир Якушев несет ответственность за визит президента Путина в Тобольск на федеральном уровне, то глава Тобольска Максим Афанасьев готовится к презентации результатов своей работы «на местах». Горожане отмечают, что при новом мэре духовная столица Сибири преобразилась. Знающие люди утверждают, что министр Якушев, который летом несколько раз инкогнито посещал Тобольск, указал Афанасьеву на недочеты и дал несколько ценных советов по подготовке к приезду Путина. «Получается, что в данном случае, Якушев и Афанасьев связаны одной целью: показать на примере Тобольска, что Тюменская область — это регион с положительной динамикой социального и экономического развития. Его удалось достигнуть, в том числе, благодаря грамотной работе местных управленцев. Как бывших, так и действующих», — резюмируют слухачи.

Губернатор Моор устроил разнос главе Тобольского района

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В региональном правительстве шепчутся, что у губернатора Тюменской области Александра Моора появилось немало вопросов к главе Тобольского района Леониду Митрюшкину в связи с провалом единороссов на выборах сельских дум на подведомственных ему территориях. «Говорят, что Митрюшкина вызвали к губернатору. Александр Моор устроил главе настоящий разнос. Шутка ли: на посты депутатов дум от правящей партии было согласовано 15 кандидатур. Но большинство мест досталось коммунистам. И все из-за того, что администрация района не проверила биографию кандидатов, и восемь единороссов слетели с выборов. Говорят, замглавы Тобольского района Валентине Бахтиновой тоже досталось: ведь за этот вопрос отвечала именно она», — шепчутся сплетники.

Коммунисты испортили друг другу выборы

Говорят, что партия «Коммунисты России» и региональное отделение КПРФ испортили друг другу выборы в Тюменской области. Мол, обе политические силы схожи в идеологическом отношении, транслируют в народ одинаковые идеи и работают на один и тот же электорат. Вот и запутался тюменский избиратель в таком разнообразии коммунистов. Из-за этого драгоценные голоса были потеряны. «Ни те, ни другие толком не прошли. По сути, голоса просто раздробились. Если взять тюменские окрестности, то там у коммунистов, в плане голосов, вообще получился какой-то мизер. От этого выиграла, в конечном итоге правящая партия, которая свое планируемое большинство набрала. Скорее всего, подобная тактика создания партий-клонов будет практиковаться в дальнейшем, как надежный инструмент политической борьбы. Кто знает, может, через пару лет у той же ЛДПР появится какой-нибудь конкурент с названием РПЛД. Главное, чтобы Жириновского не клонировали», — не скрывая злой иронии шутят слухмейкеры.

Сибирские татары рассорились из-за поэта-фашиста…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В литературных кругах Тюмени поговаривают, что сибирские татары всерьез обиделись на профессора тюркологии, почетного члена РАН Татарстана Ханису Алишину из-за ее любви к творчеству поэта Шигапа Нигмати, поддержавшего фашистов во времена Великой Отечественной войны. Поговаривают, что Алишина хочет выпустить сборник сочинений коллаборациониста и даже планирует инициировать возведение ему памятника где-то под Тобольском. Большинство сибирских татар к идеям профессора ТюмГУ отнеслись скептически.

«В результате, это вылилось в то, что некоторые семьи, вот, именно, из-за различных взглядов по этому вопросу, поссорились и не общаются между собой. Алишина же считает, что темные страницы прошлого Нигмати нужно просто забыть и вычеркнуть из его биографии. Вроде как он, в первую очередь, был талантливым сыном татарского народа. А фашистов поддержал, потому что времена были смутные. Можно и простить», — возмущаются инсайдеры.

… и расстроили почетного генконсула Беларуси

Знающие люди говорят, что почетному генконсулу Беларуси Владимиру Шугле, резиденция которого находится в Тюмени, в последнее время не с кем делиться стихами собственного сочинения. Ходят слухи, что в былые времена каждый из гостей его резиденции получал в подарок небольшой сборник стихотворений, написанных почетным генконсулом. Но в этом году в представительство генконсула практически никто не заходит: времена не те. Сначала пандемия, затем — всем известные политические события в Беларуси. Тут уж, как говорится, не до поэзии. «Шугля из-за этого, действительно, расстроен. Как и любому творческому человеку, ему своим творчеством хочется делиться. Нести прекрасное, так сказать, в массы. Но на деле выходит, что его поэтические сборники пылятся на книжной полке и ждут лучших времен. Настанут ли они вообще когда-нибудь — вопрос, конечно, открытый. 2020-й год не перестает удивлять», — заключают инсайдеры.

Помощнику Артюхова прочат карьеру в Тюменской думе

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ходят слухи, что освободившееся после победы на довыборах в областную думу место единоросса Юрия Баранчука в городском парламенте займет помощник секретаря Тюменского отделения «Единой России» Андрея Артюхова Георгий Кекелия.

«Он активно участвовал в разработке различных городских проектов по благоустройству территорий. С учетом его активности, скорее всего, он займет место в городской думе. Он довольно молодой политик, который в перспективе может дорасти до депутата областного парламента. А там, глядишь, и Москва не за горами», — считают слухачи.

Зампреда Тюменской облдумы ждут в TikTok

В правительственных курилках шепчутся, что тюменские политики в последнее время активизировались в соцсетях. Пишут посты на актуальные социальные темы, разъясняют законодательные инициативы, некоторые даже с электоратом без посредников общаются. Инсайдеры считают, что активность парламентариев в сети связана, в первую очередь, с предстоящими выборами в Тюменскую облдуму. «Аккаунты заводят все, кому не лень. В политических кругах уже ходят шутки про зампреда областной думы Виктора Рейна. Мол, когда же Рейн откроет страницу и начнет „пилить“ веселые сторис. Якобы он же любитель народного творчества: может спеть, может сыграть на инструменте. В общем, все шансы на то, чтобы стать звездой у него TikToka есть», — не скрывая ухмылки заявляют слухмейкеры.

В Тюменской администрации ввели жесткую цензуру

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Есть информация, что директор тюменского департамента по спорту и молодежной политике Егвений Хромин взял под личный контроль аккаунты своих подчиненных в соцсетях. Чиновника очень беспокоит то, как о нем отзываются сотрудники его департамента. «Хромин надеется на блестящую политическую карьеру. А для этого нужна соответствующая репутация. Чтобы подчиненные ее не подпортили, Хромин решил взять под контроль их поведение в сети. Дошло до того, что он подрядил айтишников, чтобы они организовали постоянный контроль над компьютерами подчиненных. Поэтому подчиненные от мессенджеров и переписок в Фейсбуке вернулись к старым добрым смскам. В смски-то айтишники не залезут», — ехидничают слухачи.

Тюменцы идут на уловки, чтобы похоронить родственников, погибших из-за коронавируса

В тюменских больницах поговаривают, что родственники погибших из-за коронавируса тюменцев просят врачей не ставить диагноз COVID-19 в графе о причинах смерти. Якобы из-за этого умершему никак не устроить достойные похороны — в связи с повышенными мерами предосторожности. «При коронавирусе хоронят с хлоркой и возможности проститься с погибшим нет. Однако, из-за недовольства родственников, некоторые медики начали идти на уступки и указывать в документах иные причины смерти. Раньше из-за того, что никто не знал, какие могут быть последствия от контакта с телом носителя COVID-19, делать это было строжайше запрещено. Но теперь к этим вопросам стали относиться куда проще» — заявил источник. Поговаривают, что доктора и патологоанатомы часто идут на встречу просящим. За деньги или нет — инсайдеры не уточняют.

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