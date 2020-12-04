Тюменские инсайды: депутаты скупили Telegram-каналы

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж: URA.RU

Пока в Тюменской области возникает вторая столица, Тобольск, депутаты областной думы начали воевать друг с другом в Телеграме. Партия «Новые люди» не вызвала интерес тюменцев. А оппозиционер Святослав Пинигин придумал, как привлечь к себе внимание с помощью методов порнозвезды Лолы Тейлор.

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В Тюменской области теперь две столицы

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что визит президента России Владимира Путина в Тобольск сделал Тюменскую область полицентричным регионом. Мол, в Свердловской области все крутится вокруг одного города — Екатеринбурга. А глава государства во время своего выступления четко дал понять, что в Тюменской области ситуация другая. «После приезда Путина внимание властей будет уделяться не только Тюмени, но и Тобольску. Город смело можно считать не только духовной и туристической столицей региона, но и промышленной. А слава о нем после приезда Путина облетела весь мир», — заявляют слухмейкеры.

Мэры недовольны работой Грамотина

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме ходят слухи о том, что главы муниципалитетов Тюменской области недовольны работой нового начальника регионального департамента соцразвития Дмитрия Грамотина, с которым у них никак не получается договориться об эффективном сотрудничестве. Слухачи поговаривают, что те даже собираются из-за этого обращаться за помощью к губернатору Моору.

«Есть две версии: по одной, глава департамента ведет себя крайне странно и портит жизнь мэрам на ровном месте. По другой — мэры сами проваливают работу в сфере социальной защиты и получают по шапке совершенно объективно. Но если об этой ситуации действительно узнает губернатора, то достаться за это может всем», — судачат сплетники.

«Новые люди» не смогли найти людей в Тюмени

В политических кругах не стихают разговоры о том, что партия «Новые люди», которая открыла свой первый офис в тюменском регионе, не смогла найти электорат. Слухачи поговаривают, что пафосное открытие этого офиса и реклама в местных СМИ должного результата не дали: желающих записаться в ряды партии среди тюменцев не оказалось.

«Партия столкнулась с апатией со стороны жителей Тюмени. Оказалось, что никого она не заинтересовала. Они не смогли нащупать насущных для тюменцев тем. Лидеры общественного мнения тоже в эту партию вступить не стремятся. Так, что, „Новые люди“ новых людей в Тюмени не дождались», — заявляют слухачи.

Тюменские депутаты скупили Telegram-каналы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что популярные тюменские telegram-каналы стали работать на депутатов областной думы. Якобы некоторые парламентарии платят владельцам популярных пабликов за то, чтобы они создавали конкурентам негативную репутацию. А те, в свою очередь, с большим удовольствием этим занимаются. «Владельцы этих каналов не гнушаются брать деньги и у своих заказчиков, и у тех, кого, собственно, те заказывали. Получается так: сегодня об отдельно взятом человеке пишут плохо, критикуют и буквально топят в негативе. А уже на следующий день — хвалят, возносят и говорят, какой он грамотный политик. Без двойной игры не обошлось», — считают слухмейкеры.

Активист выставил на торги свою общественную организацию

Поговаривают, что тюменский активист Алексей Савоськин, который в свое время состоял в ОНФ, а затем возглавил региональное отделение партии «Народ против коррупции», (откуда его попросили уйти), выставил на торги созданную им же общественную организацию «Дороги Западной Сибири». В объявлении он указал, что готов отдать ее за символическую плату. «Савоськин выставил объявление о продаже в своем аккаунте на Facebook. Там он уточнил, что создать общественную организацию с нуля — дело непростое. А тут — готовый вариант. Цену Савоськин при этом указывать не стал. Видимо, торг уместен», — не скрывая злой ухмылки заявляют слухачи.

Тюменский оппозиционер пошел по стопам Лолы Тейлор

Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В кулуарах областной думы поговаривают, что тюменский оппозиционер Святослав Пинигин, который в свое время выступал на митингах против мусорной реформы, пожаловался в Фейсбуке на то, что с ним хотели расправиться двое пьяных, незнакомых ему мужчин. Слухачи утверждают, что своими заявлениями он вызвал смех у многих представителей тюменской элиты. А некоторые сравнили его с тюменской порнозвездой Лолой Тейлор, которая периодически жалуется в соцсетях на то, что ее пытаются убить, избить или изнасиловать.

«Дело в том, что Святослав Пинигин на митингах проявлял себя как непримиримый борец с режимом. Этакий, герой нашего времени, который не боится никого и ничего. А тут вдруг взял, и двух пьяниц на улице испугался. Начал говорить о том, что они его хотели убить. Подобные заявления в соцсетях любит делать тюменская порнозвезда Лола Тейлор. Особенно, когда общественность начинает о ней забывать», — считают слухмейкеры.

Тюменским силовикам пригрозили ссылкой в Уват

В силовых структурах судачат о том, что тюменских полицейских и прокуроров за плохие показатели по службе будут отправлять на работу в Уватский район. В регионе он считается самым отдаленным, а в плане криминала — неблагополучным. «Уватский район, по сути, считается самым депрессивным в области. Отсюда — высокий рост преступности. Людям там просто скучно, а силовикам — нет. На лень у них там просто не будет хватать времени», — ехидничают слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.