Десять главных прогнозов на 2021 год, которые остались обещаниями

Что предсказывали врачи, экономисты и астрологи

02 января 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Завершающийся 2021 год выдался для россиян непростым: набрал обороты экономический кризис, появились новые штаммы коронавируса, что ранее прогнозировали многие специалисты. В преддверии Нового года URA.RU собрало предсказания экспертов из разных областей — экономистов, врачей, астрологов, провидцев — и сверило, какие из них сбылись, а какие остались только на словах. Пандемия COVID В начале 2021 года руководитель лаборатории НИИ вирусологии Ивановского, профессор Александр Бутенко заявлял, что переболевшим коронавирусом не нужно прививаться. Вирусолог аргументировал это утверждение тем, что у перенесших вирус навсегда сохраняется иммунитет. Выявление повторных случаев заражения он связывал с ошибками врачей. Однако совсем недавно профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что переболевшие COVID подвержены повторному заболеванию, поскольку специфический иммунитет снижается за 6-9 месяцев. Дозвониться до Александра Бутенко не удалось, он не взял трубку. Специалисты Центра имени Гамалеи также предполагали, что к середине 2021 года россияне смогут отказаться от масок. Однако сейчас профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU выразил надежду на завершение пандемии хотя бы в конце 2022 года. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге также заверяет, что говорить о победе над вирусом еще рано. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», согласно надеждам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна была принять осенью этого года. Однако даже к концу года вакцину ВОЗ так и не признала. Теперь есть надежда на одобрение к середине следующего года. Доллар и нефть Экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предсказывал, что среднегодовой курс будет на уровне 80 рублей за доллар. Многие эксперты также предсказывали рост американской валюты, однако курс доллара по отношению к рублю в 2021 году рекордно снизился на Мосбирже. Впервые с июля 2020 года он опустился ниже 70 рублей. На середину декабря 2021 курс доллара составляет 73,6 рубля. Максимальный курс доллара был зафиксирован 8 апреля — тогда американская валюта торговалась по 77,7 рубля. Получить комментарий Игоря Николаева не удалось, он не взял трубку. Также он заявлял, что цена на нефть в 2021 году не превысит 50 долларов за баррель. С начала 2021 года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%, свидетельствуют данные Росстата. При этом стоимость нефти за 2021 год как росла, так и опускалась: рекордные показатели были зафиксированы 29 октября, когда цена за баррель поднялась до 84,3 доллара. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также прогнозировал, что средний курс рубля к евро в 2021 составит около 90 рублей. Однако на торгах европейская валюта в среднем за год торговалась по 81,5 рубля. На данный момент курс держится на уровне 83,3 рубля. Экономический кризис Собранием совета директоров Банка России 19 марта было принято решение о повышении ключевой ставки с 4,25% до 4,5% годовых. После этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика вернется на докризисный уровень до конца 2021 года. Однако под конец года резко начала расти инфляция, и Центробанк несколько раз поднимал ключевую ставку, чтобы остановить обесценивание рубля, — к концу года она выросла до 8,5%. При этом аналитики не исключают, что в дальнейшем ставка может повыситься до 10%, если инфляция, которая сейчас оценивается в Росстатом в 8%, будет еще больше. Экономист Константин Селянин предсказывал, что весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис, и не советовал покупать квартиры в начале года. Эксперт аргументировал это тем, что экономических предпосылок для роста цен на недвижимость нет. По данным исследования Global House Price Index на июнь, Россия оказалась на девятом месте по темпам роста цен на жилье в мире, который за год составил 11,1%. В России за год на 19% увеличилась средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках. Получить комментарий Константина Селянина не удалось. Предсказания и астрология Болгарская пророчица Ванга предсказывала изобретение лекарства от онкологии. Согласно ее видению, это будет новый способ лечения недуга. Ванга отмечала, что настоящий прорыв исследователи должны совершить именно в 2021 году. А также, согласно предсказанию Ванги, под конец года Европе грозило нападение мусульман. А один из самых известных астрологов России Павел Глоба в декабре 2020 года заявлял, что уже к концу 2021 года России и Украине удастся погасить многолетний конфликт и наметить первые шаги к сотрудничеству. Из числа прочих международных побед России специалист называл упадок американской экономики. Однако к декабрю завершающегося года отношения двух стран стремительно ухудшаются: так, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил России большим количеством погибших российских солдат в случае войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не планирует ни на кого нападать.