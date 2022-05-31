Южане часто устраивают конфликты из-за слабой адаптации в РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили раскритиковал работу глав свердловских диаспор, которые в феврале 2022 года встречались с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым на фоне конфликта между подростками из Азербайджана и жительницей Екатеринбурга. Об этом Чавлеишвили рассказал URA.RU.

«Я еще в феврале говорил, что эта встреча не приведет ни к чему, так как никаких реальных действий диаспоры не предпринимают. Это ведь не первая подобная ситуация. В тот раз я предлагал, что встречаться с властями должны новые, молодые организации с современным подходом», — объяснил Чавлеишвили.

Он отметил, что диаспоры за три месяца не предприняли никаких действий по организации воспитания детей, и выстраиванию современной миграционной и адаптационной политики. «Ладно, если бы мы наблюдали это в первый раз. Но ведь на протяжении 30 лет „Дом народов Урала“ занимается прокрастинацией и выкачиванием денег из бюджета», — рассказал Чавлеишвили. Он считает, что властям надо разговаривать с организациями, не причастными к «Дому народов Урала».

Ранее в Екатеринбурге толпа южан устроила потасовку в Екатеринбурге в ночь на 29 мая. Одного из пострадавших госпитализировали и в течение 30 минут пытались привести в сознание. Один из предполагаемых зачинщиков драк Санатуло, по сообщению источника URA.RU, успел сбежать из России в Таджикистан. Остальные дали против него показания, заявив, что он был основным нападавшим. Также пострадала женщина, которой сломали руку, и еще несколько горожан.

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