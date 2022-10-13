Курганские власти назвали идею референдума в Катайске провокацией

Омбудсмен Шалютин и администрация курганского округа поспорили из-за референдума

14 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Глава Катайского округа осудил омбудсмена Шалютина за комментарий о ситуации по референдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Катайского округа Глеб Морозов и уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин разошлись во мнении, как следовало отреагировать органам власти на предложение жителей о проведении референдума о присоединении округа к Свердловской области. Свои позиции чиновники изложили в соцсетях. Глеб Морозов назвал инициатора о проведении референдума в округе провокатором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путем подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы <…> В то время, как вся область, как вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, просто недопустимы», — заявил Морозов в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он удивлен, что к распространению и комментированию данной информации подключился омбудсмен Шалютин. «В социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация о том, что жители Катайского района просят провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области. Большинство наших земляков отреагировали на это философски, отметив, что осень — типичная пора обострений», — указано в посте властей округа. Также Морозов отметил, что за последние 3-4 года в районе решены многие вопросы: отремонтирован ряд дорог, две школы, детские сады. В том числе благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Катайском округе появляются новые предприятия, которые дают рабочие места людям. Шалютин считает, что органы власти должны наладить диалог с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В качестве ответной реакции в своем telegram-канале Шалютин написал, что его взгляды о стиле взаимоотношений с гражданами и органами управления разошлись с позицией Морозова. По его словам, вне зависимости от статуса человека, если его вопрос вынесен в публичное пространство, гражданин должен получить ответ, сочетающий в себе оперативность и компетентность. «В ином случае он [чиновник] будет только нагнетать социальную напряженность. Опыт показывает, что напряжение в отношениях с гражданами, а порой и агрессивность людей к органам власти как раз там и возникает, где не налажен диалог, и потому отсутствует доверие. Потеряв его единожды, обидев людей, потом вернуть доверие крайне сложно, если вообще возможно», — утверждает Шалютин. В том числе уполномоченный предложил регулярно обсуждать вопросы этики диалога между гражданами и органами власти. А также создать площадку, где можно это делать. По словам Шалютина, беседа с жителями Катайска на встрече прошла конструктивно и спокойно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом омбудсмен согласился с мнением Морозова, что дискуссия на тему референдума абсурдна на фоне частичной мобилизации в стране. «13 октября я провел весь день в Елани, встречаясь с командованием и с мобилизованными из Кургана, помогая им в решении возникших вопросов. Считаю, что постановка вопроса [о референдуме], даже если отвлечься от чисто юридических аспектов, глубоко ошибочна по сути дела, и до мобилизации, и после», — говорит омбудсмен. Он отметил, что исходя из практики других территорий, показатели уровня жизни «переподчиненных» районов размываются на фоне общих цифр успешного региона. Новость по теме Жители курганского округа просят провести референдум о присоединении к Свердловской области Что касается самой ситуации, то Шалютин рассказал, что помимо записавшихся на прием, несколько жителей пришли на встречу группой. «Начав с одной темы, они затем подняли довольно длинный список вопросов. Настрой у пришедших был решительный. С одной стороны, характерная для нашей структуры нацеленность на то, чтобы выслушать людей и понять их проблемы, а с другой — проявленная Глебом Михайловичем несомненная компетентность, как и адекватное восприятие информации большинством пришедших придали диалогу вполне деловой и конструктивный характер», — говорит омбудсмен. Однако в конце встречи один из жителей заявил о своем намерении организовать референдум о переходе Катайского округа в Свердловскую область. По словам омбудсмена, Морозов отметил юридическую несостоятельность такой постановки вопроса. Сам Шалютин пообещал сообщить об этом руководству области. По его мнению, залогом решения обсуждавшихся проблем станет конструктивное взаимодействие с властями округа, а также понимание, что невозможно «мгновенно исправить накапливавшиеся десятилетиями трудности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Катайского округа Глеб Морозов и уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин разошлись во мнении, как следовало отреагировать органам власти на предложение жителей о проведении референдума о присоединении округа к Свердловской области. Свои позиции чиновники изложили в соцсетях. «Это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве, попытка путем подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы <…> В то время, как вся область, как вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, просто недопустимы», — заявил Морозов в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он удивлен, что к распространению и комментированию данной информации подключился омбудсмен Шалютин. Также Морозов отметил, что за последние 3-4 года в районе решены многие вопросы: отремонтирован ряд дорог, две школы, детские сады. В том числе благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Катайском округе появляются новые предприятия, которые дают рабочие места людям. В качестве ответной реакции в своем telegram-канале Шалютин написал, что его взгляды о стиле взаимоотношений с гражданами и органами управления разошлись с позицией Морозова. По его словам, вне зависимости от статуса человека, если его вопрос вынесен в публичное пространство, гражданин должен получить ответ, сочетающий в себе оперативность и компетентность. В том числе уполномоченный предложил регулярно обсуждать вопросы этики диалога между гражданами и органами власти. А также создать площадку, где можно это делать. При этом омбудсмен согласился с мнением Морозова, что дискуссия на тему референдума абсурдна на фоне частичной мобилизации в стране. «13 октября я провел весь день в Елани, встречаясь с командованием и с мобилизованными из Кургана, помогая им в решении возникших вопросов. Считаю, что постановка вопроса [о референдуме], даже если отвлечься от чисто юридических аспектов, глубоко ошибочна по сути дела, и до мобилизации, и после», — говорит омбудсмен. Он отметил, что исходя из практики других территорий, показатели уровня жизни «переподчиненных» районов размываются на фоне общих цифр успешного региона. Что касается самой ситуации, то Шалютин рассказал, что помимо записавшихся на прием, несколько жителей пришли на встречу группой. «Начав с одной темы, они затем подняли довольно длинный список вопросов. Настрой у пришедших был решительный. С одной стороны, характерная для нашей структуры нацеленность на то, чтобы выслушать людей и понять их проблемы, а с другой — проявленная Глебом Михайловичем несомненная компетентность, как и адекватное восприятие информации большинством пришедших придали диалогу вполне деловой и конструктивный характер», — говорит омбудсмен. Однако в конце встречи один из жителей заявил о своем намерении организовать референдум о переходе Катайского округа в Свердловскую область. По словам омбудсмена, Морозов отметил юридическую несостоятельность такой постановки вопроса. Сам Шалютин пообещал сообщить об этом руководству области. По его мнению, залогом решения обсуждавшихся проблем станет конструктивное взаимодействие с властями округа, а также понимание, что невозможно «мгновенно исправить накапливавшиеся десятилетиями трудности».