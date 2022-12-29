Заводы Кургана избавляются от импортных технологий и оборудования

Курганские заводы и предприятия успешно заменяют импортную технику и оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганское правительство рассылает письма на заводы с предложением по замене импортного программного оборудования на отечественное. В списке — десятки предложений, которые предприниматели учитывают и используют в работе, так как иностранные компании прекратили обслуживание своих продуктов. Что еще импортозаместили курганские заводы — URA.RU составило список самых важных разработок и нововведений 2022 года.

Программисты из Курганской области в целях импортозамещения разработали отечественное программное обеспечение для нефтесервисных компаний. Разработка была выполнена на предприятии «Кургандормаш». «Благодаря ней можно управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта в нефтедобывающей промышленности», — отмечали в пресс-службе Курганского госуниверситета.

Курганский мясокомбинат «Велес» меняет импортное ПО на российское Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отечественное программное обеспечение успешно внедряют и осваивают на производственном оборудовании на мясокомбинате «Велес». В предприятии сообщали, что ПО им разрабатывает местная компания «Интеллектуальный дом». «Используя их разработки мы уже перевели на российское ПО многие единицы оборудования. Они работают во много раз лучше, чем импортные. Будем постепенно продолжать заменять технологии и дальше», — отмечают на предприятии.

На заводе «Кургандормаш» весной этого года на замену западных аналогов была создана машина для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности. Спецтехника выполнена полностью из российских компонентов. «От подготовки шасси, изготовления надстройки, разработки программного обеспечения — все наше, отечественное, созданное специалистами «Кургандормаша», — рассказали на предприятии.

Отечественные насосы для «Регион 45» разработал местный завод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод по производству стальных шаровых кранов «Темпер» в рамках программы импортозамещения создал фильтры трубопроводов для жилищно-коммунальной сферы. На предприятии уже приступили к мелкосерийному производству образцов, созданных из отечественных комплектующих. На заводе отмечают, что в условиях санкций и имеющихся проблем с международной логистикой, запуск данного производства крайне актуален. На заводе дорожных машин «Регион-45», также активно принимающего участие в импортозамещении, заменили итальянские насосы. Отечественные аналоги были разработаны на базе АО «Катайский насосный завод». Новое оборудование создали для поливомоечных машин. В планах создание новых моделей насосов для перекачки трансформаторного масла и дизельных двигателей производства.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. Импортозамещение в условиях санкционного давления Запада и открытия молодых ученых позволят больше не опираться на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики. Ранее сообщалось, что причиной масштабных экономических санкций против РФ послужило начало спецоперации на Украине, о которой стало известно 24 февраля.