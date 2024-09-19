В Кургане наказали перевозчика, водители которого отклонялись от запланированного пути. Речь идет о маршруте №96. По словам горожан, из-за ремонтных работ многие автобусы стали ездить через улицу Савельева, а должны проезжать — по Ленина.
«Ответ подготовлен департаментом развития городского хозяйства администрации Кургана. За нарушение пути следования маршрутом №96 к перевозчику применены меры воздействия, согласно заключенному контракту», — указано в ответном сообщении на жалобу, размещенную на портале «Обратись».
Проблема возникла из-за перекрытия дороги по улице Пролетарской в границах Гоголя — Коли Мяготина. По словам местных жителей, самовольно меняя путь следования, водители автобусов систематически пропускали остановки.
Ранее за аналогичные нарушения специалисты отрасли уже были привлечены к ответственности. По словам временно исполняющего полномочия главы города Антона Науменко, население неоднократно жаловалось на водителей маршрутов №29, 64 и 76.
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