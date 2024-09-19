Стала известна причина резкого скачка цен на натуральный мед в России

В России из-за массового мора пчел выросла цена на мед

19 сентября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Цены на натуральный мед в России выросли из-за массового мора пчел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена на натуральный мед в России выросла на 30-50%. Пчеловоды объясняют это массовым мором пчел, которые гибнут из-за опыления полей химикатами, часто вещества охватывают пасеки. Об этом рассказал председатель «Пчеловодов Татарстана». «Отрасль пчеловодства претерпевает серьезные трудности. Пчелы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые в том числе охватывают пасеки. Из-за этого возникает дефицит продукции и, как следствие, большой рост цен», — говорит эксперт. Его слова передает telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. В публикации говорится о том, что в прошлом году купить три литра натурального липового меда в Татарстане можно было за две тысячи рублей. Сейчас же цена выросла до трех тысяч. Массовый мор пчел затронул еще несколько российских регионов, в их числе Башкирия, Ростовская область и Алтайский край. В последнем цены еще пытаются сдерживать на прежнем уровне. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цена на натуральный мед в России выросла на 30-50%. Пчеловоды объясняют это массовым мором пчел, которые гибнут из-за опыления полей химикатами, часто вещества охватывают пасеки. Об этом рассказал председатель «Пчеловодов Татарстана». «Отрасль пчеловодства претерпевает серьезные трудности. Пчелы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые в том числе охватывают пасеки. Из-за этого возникает дефицит продукции и, как следствие, большой рост цен», — говорит эксперт. Его слова передает telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. В публикации говорится о том, что в прошлом году купить три литра натурального липового меда в Татарстане можно было за две тысячи рублей. Сейчас же цена выросла до трех тысяч. Массовый мор пчел затронул еще несколько российских регионов, в их числе Башкирия, Ростовская область и Алтайский край. В последнем цены еще пытаются сдерживать на прежнем уровне. .