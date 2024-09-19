Матвиенко рассказала анекдот на фоне инцидентов в Ливане. Видео

20 сентября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме рассказала анекдот про пейджер Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот в контексте недавних событий в Ливане, где произошли взрывы пейджеров. Об этом обсуждение шло во время диалога с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая высказалась о влиянии гаджетов на детей. «На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер…», — поделилась Матвиенко, вызвав улыбки среди присутствующих. Симоньян в свою очередь пошутила, что одеколон уже не в моде после прочтения новостей. Ранее в Ливане взрывались пейджеры, пострадали более 30 человек. Тысячи получили травмы, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, операцию провели израильские спецслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот в контексте недавних событий в Ливане, где произошли взрывы пейджеров. Об этом обсуждение шло во время диалога с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая высказалась о влиянии гаджетов на детей. «На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер…», — поделилась Матвиенко, вызвав улыбки среди присутствующих. Симоньян в свою очередь пошутила, что одеколон уже не в моде после прочтения новостей. Ранее в Ливане взрывались пейджеры, пострадали более 30 человек. Тысячи получили травмы, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, операцию провели израильские спецслужбы.