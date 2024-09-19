19 сентября 2024

Матвиенко рассказала анекдот на фоне инцидентов в Ливане. Видео

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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме рассказала анекдот про пейджер Фото:

На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот в контексте недавних событий в Ливане, где произошли взрывы пейджеров. Об этом обсуждение шло во время диалога с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая высказалась о влиянии гаджетов на детей.

«На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер…», — поделилась Матвиенко, вызвав улыбки среди присутствующих. Симоньян в свою очередь пошутила, что одеколон уже не в моде после прочтения новостей.

Ранее в Ливане взрывались пейджеры, пострадали более 30 человек. Тысячи получили травмы, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, операцию провели израильские спецслужбы.

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На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот в контексте недавних событий в Ливане, где произошли взрывы пейджеров. Об этом обсуждение шло во время диалога с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая высказалась о влиянии гаджетов на детей. «На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер…», — поделилась Матвиенко, вызвав улыбки среди присутствующих. Симоньян в свою очередь пошутила, что одеколон уже не в моде после прочтения новостей. Ранее в Ливане взрывались пейджеры, пострадали более 30 человек. Тысячи получили травмы, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, операцию провели израильские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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