На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот в контексте недавних событий в Ливане, где произошли взрывы пейджеров. Об этом обсуждение шло во время диалога с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая высказалась о влиянии гаджетов на детей.
«На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер…», — поделилась Матвиенко, вызвав улыбки среди присутствующих. Симоньян в свою очередь пошутила, что одеколон уже не в моде после прочтения новостей.
Ранее в Ливане взрывались пейджеры, пострадали более 30 человек. Тысячи получили травмы, передает «Национальная служба новостей». По данным СМИ, операцию провели израильские спецслужбы.
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