Как свердловчане упрощают жизнь участникам СВО. Фото

О полезных для фронта разработках жителей региона

06 мая 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

В регионе активно помогают бойцам и придумывают для них полезные решения. На фото — обнаружитель дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине С началом специальной военной операции многие свердловчане активно начали помогать бойцам не только на любительском уровне, но и на более профессиональном — делают беспилотники, обнаружители дронов, походные печки и многое другое. URA.RU неоднократно писало о таких инициативах и теперь вспоминает их все. Дульные глушители для оружия Дульные тормоза выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания по производству дульных глушителей для оружия BRT, чьими покупателями были в основном охотники и спортсмены, после начала спецоперации стала активно помогать и военнослужащим. Дульные тормоза выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Наличие такого устройства — важный элемент маскировки бойца. BRT не только продает глушители, но и бесплатно поставляет их на фронт. В СВО участвует главный конструктор предприятия Иван Порядин. Саперные «кошки» и походные печи Компания «Максиметалл», специализирующаяся на выпуске изделий из металла, параллельно запустила выпуск сборных печек для военнослужащих, а также штурмовых крюков (саперные «кошки»). Их военные используют, чтобы снимать растяжки, а небольшая печь-щепотница пригодится для того, чтобы греть еду в полевых условиях. Беспилотники для доставки боеприпасов Группа разработчиков сделала беспилотники, которые могут переносить боеприпасы. Такие дроны сейчас необходимы на фронте, ими активно пользуется противник. При этом бойцам не всегда хватает того оборудования, которое выдают. Своими силами екатеринбуржцы сделали небольшую партию таких беспилотников, рассказывали URA.RU в центре специальной подготовки «Каскад». Позднее также стало известно про еще одну разработку свердловчан — FPV (first person view)-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Тактическая одежда Компания Tornado Tactical шьет тактическую одежду для бойцов спецподразделений — Росгвардии, спецназа и других. При этом ее с удовольствием покупают и участники СВО. В ассортименте компании — термобелье, баффы, шапки и шарфы-трубы, комплекты боевые рубахи, а также снаряжение — подсумки, боевые пояса, чехлы бронезащиты паха и другое. Обнаружители дронов Прибор для обнаружения вражеских дронов сделала компания MalahiTeam. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом. Стоимость устройства — около 20 тысяч рублей, есть и более дорогие аналоги, но они заточены именно под специалистов. Разработка же екатеринбуржцев проще и заточена под полевую эксплуатацию. Приложение для шифрования связи Детектор дрона может обнаружить объекты по радиосигналу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа разработчиков со всей России, в том числе из Екатеринбурга, сделала программное обеспечение, которое обеспечивает краткосрочную безопасность, зачастую достаточную для передачи тактической информации. Изначально приложение делалось для солдат, оснащенных станциями без модулей защиты связи. Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Украина весной анонсировала контрнаступление, которое растянется по всей территории страны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что наступление уже началось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом специальной военной операции многие свердловчане активно начали помогать бойцам не только на любительском уровне, но и на более профессиональном — делают беспилотники, обнаружители дронов, походные печки и многое другое. URA.RU неоднократно писало о таких инициативах и теперь вспоминает их все. Компания по производству дульных глушителей для оружия BRT, чьими покупателями были в основном охотники и спортсмены, после начала спецоперации стала активно помогать и военнослужащим. Дульные тормоза выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Наличие такого устройства — важный элемент маскировки бойца. BRT не только продает глушители, но и бесплатно поставляет их на фронт. В СВО участвует главный конструктор предприятия Иван Порядин. Компания «Максиметалл», специализирующаяся на выпуске изделий из металла, параллельно запустила выпуск сборных печек для военнослужащих, а также штурмовых крюков (саперные «кошки»). Их военные используют, чтобы снимать растяжки, а небольшая печь-щепотница пригодится для того, чтобы греть еду в полевых условиях. Группа разработчиков сделала беспилотники, которые могут переносить боеприпасы. Такие дроны сейчас необходимы на фронте, ими активно пользуется противник. При этом бойцам не всегда хватает того оборудования, которое выдают. Своими силами екатеринбуржцы сделали небольшую партию таких беспилотников, рассказывали URA.RU в центре специальной подготовки «Каскад». Позднее также стало известно про еще одну разработку свердловчан — FPV (first person view)-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Компания Tornado Tactical шьет тактическую одежду для бойцов спецподразделений — Росгвардии, спецназа и других. При этом ее с удовольствием покупают и участники СВО. В ассортименте компании — термобелье, баффы, шапки и шарфы-трубы, комплекты боевые рубахи, а также снаряжение — подсумки, боевые пояса, чехлы бронезащиты паха и другое. Прибор для обнаружения вражеских дронов сделала компания MalahiTeam. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом. Стоимость устройства — около 20 тысяч рублей, есть и более дорогие аналоги, но они заточены именно под специалистов. Разработка же екатеринбуржцев проще и заточена под полевую эксплуатацию. Группа разработчиков со всей России, в том числе из Екатеринбурга, сделала программное обеспечение, которое обеспечивает краткосрочную безопасность, зачастую достаточную для передачи тактической информации. Изначально приложение делалось для солдат, оснащенных станциями без модулей защиты связи. Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Украина весной анонсировала контрнаступление, которое растянется по всей территории страны. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что наступление уже началось.