Слухи ЯНАО: трудные выходные Артюхова

О зарплатах депутатов, пугливых чиновниках и хитрых коммунальщиках. Выпуск 1027

16 июня 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отпраздновал День России в Волновахе Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Дмитрий Артюхов провел праздники в ДНР, проверяя восстановление подшефного города, а его подчиненные уяснили: доходами надо делиться с нуждающимися. На политической арене Ямала разгораются страсти: ЛДПР не обеспечила поддержку своему кандидату, отношения в КПРФ обостряются, а лидер СР раздает советы конкурентам. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, почему усиление мэрии чиновниками-варягами не радует местных и как депздрав собирается воспитывать главврачей и их пиарщиков на местах. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В День России Дмитрий Артюхов находился в ДНР Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхов отметил День России в ДНР В кабинетах ямальского правительства обсуждают поездку губернатора Дмитрия Артюхова в ДНР в День России. «Артюхов не стал принимать участия в торжествах на Ямале, а отправился в Донбасс, чтобы оценить ход восстановления подшефной Волновахи. Не только проверил, как Ямал приводит в порядок разрушенный в результате ударов ВСУ город, но и морально поддержал земляков, которые работают сейчас в ДНР. А поздравления северянам, опубликованные 12 июня, он перед отъездом записал», — рассказывают инсайдеры. Зарплатная реформа изменит состав заксобрания Ямала В политтусовке ЯНАО уверены, что грядущие изменения в системе оплаты труда депутатов окружного законодательного собрания ЯНАО не только сэкономят бюджет региона, но и придадут работе регпарламента новый импульс. «Затеянная губернатором Артюховым реформа представительного органа власти в итоге приведет к тому, что из игры будут выключены те, кто шел в политику ради хороших зарплат. Останутся депутаты, кто будет большую часть времени погружен в работу заксобрания. Либо реальные активисты, которым основная работа не будет мешать представлять интересы избирателей и решать их проблемы. Во всяком случае, есть надежда, что „поляной сбитых летчиков“ регпарламент быть перестанет», — утверждают слухачи. После широкого жеста губернатора в адрес военных, подчиненные вынуждены не отставать Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Тренд Артюхова ударил по отпускам чиновников В правительстве ЯНАО ходят разговоры, будто необходимость следовать за заданным губернатором Дмитрием Артюховым трендом перечислять часть заработка на нужды военнослужащих, заставила некоторых чиновников поменять планы на отпуска. «Никто формально никого не обязывает жертвовать своими зарплатами. Однако сами госслужащие ясно считали сигнал сверху — надо делиться на общее дело. Многие поняли это еще и так: надо следовать курсу, ибо начальник видит и запоминает — кто с ним вместе, а кто врозь. Поговаривают, что некоторым уже пришлось пересмотреть варианты курортов на более бюджетные и отказаться от вип-отдыха», — болтают слухачи. В мэриях боятся вмешательства Хайруллина Источники на местах рассказывают, будто ответственные за развитие молодежных пространств в муниципалитетах переживают, что не смогут угодить вкусу глава департамента молодежной политики Наилю Хайруллину. «Подобный опыт уже был в Новом Уренгое, когда готовился проект строительства Арт-резиденции. Тогда из-за решений Хайруллина его переделывали несколько раз. Руководство долго не могло угодить департаменту и представить концепцию, которая им бы понравилась. Поговаривают, что в мэриях, которые выиграли гранты, опасаются, что их ждет такая же участь», — болтают сплетники. Чиновники опасаются, что варяги не справятся с местной спецификой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Столичные назначенцы напугали мэрию Инсайдеры в курилках мэрии Нового Уренгоя шепчутся, что чиновники опасаются новых назначений из Салехарда. «Ходит слух, что в связи с возросшими объемами задач, которые придется решать к 50-летию газовой столицы, мэрию могут пополнить специалистами из Салехарда и даже из окружных структур. Новоуренгойские чиновники этому совсем не рады. Мало того, что варяги не всегда в курсе местной специфики, так еще не факт, что они не окажутся „засланными казачками“, которые будут играть в ревизоров, вольно или невольно докладывая в Салехард то, о чем местные предпочли бы умолчать», — делятся сплетники. Кандидата в губернаторы оставили без поддержки… Источники в ямальском истеблишменте тем временем рассказывают, что депутату заксобрания ЯНАО Денису Садовникову, возглавляющему фракцию ЛДПР в регпарламенте, в ходе кампании по выборам губернатора Тюменской области придется надеяться только на себя самого. «Все кандидаты в губернаторы уже нашли представителей в регионах „матрешки“. Так, на Ямале интересы единоросса Александра Моора будет представлять глава исполкома ЕР по ЯНАО Алексей Ситников, коммуниста Ивана Левченко — персек окружкома КПРФ Елена Кукушкина, справоросса Владимира Пискайкина — руководитель реготделения СЗРП Максим Лазарев. И только Садовников будет сам за себя. Может показаться, что он настолько в себе уверен как политик. Но на самом деле, в регионе просто не нашлось того, кто бы за него „вписался“, как за кандидата в губернаторы», — болтают злые языки. Партийный выдвиженец думает о смене флага Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU … и не намерены удерживать в партии При этом Садовникова в рядах ЛДПР никто не намерен удерживать на фоне слухов о том, что после провала на выборах в сентябре он переметнется в стан единороссов. «Разговоры, будто Садовников намерен присоединиться к партии власти, пошли в мае, когда экс-куратор ямальского внутрипола и бывший вице-губернатор Ирина Соколова приезжала в Салехард определять стратегию единороссов на выборную кампанию. Якобы основного кандидата от ЛДПР, в победу которого никто не верит, заметили в компании делегатов-единороссов из Тюменской облдумы. Если это действительно так, а это будет ясно уже в сентябре, то уговаривать остаться в ЛДПР Садовникова не будут. Как только он выполнит свою кандидатскую миссию, он может быть свободен», — утверждают слухачи. В стане коммунистов наметился разлад… Между тем, как уверяют источники в политэлитах, глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина не горит желанием представлять интересы своего однопартийца Ивана Левченко, который намерен бороться за пост губернатора Тюменской области. «Кукушкиной придется это делать в интересах партии, но сама она понимает, что это будет „обязаловка“. Ее политическому имиджу это не принесет никаких дополнительных бонусов. Тем более, по слухам, между двумя коммунистами отношения достаточно напряженные. Настолько, что Левченко едет по Ямалу, чтобы лично познакомиться с электоральной обстановкой на месте, а не через посредника в виде навязанного партией представителя», — уверяют политические злопыхатели. Подсчет голосов на отдельных участках может быть заблокирован партийцами Фото: Таисия Воронцова © URA.RU …, а партийцы манипулируют избиркомом Слухачи в политтусовке рассказывают, будто коммунисты нашли достойный повод, чтобы манипулировать избирательной комиссией региона. «Власти не смогли собрать кворумы на выборах в Новом Уренгое и Ноябрьске, чтобы правильно сформировать новые составы некоторых УИКов. Из-за этого председатели комиссий якобы были назначены с нарушением процедуры. В КПРФ этот момент хотят использовать, чтобы ввести своих представителей и „выкрутить руки“ избиркому, продавив перевыборы и введя в комиссии своих непримиримых сторонников — таких, как Ефрат Рамазанов, который на выборах в 2021 году в Ноябрьске якобы поймал председателя Елену Семенюк на фальсификации при подсчете голосов», — перешептываются слухмейкеры. Главный эсер Ямала «рулит» конкурентами В стане ямальских оппозиционеров судачат, будто лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» Максим Лазарев не только управляет нынешними однопартийцами, но и периодически «консультирует» бывших. «Лазарев, некогда входивший в число наиболее активных ямальских либерал-демократов, а потом рассорившийся с „соколами Жириновского“, якобы из-за того, что те находились под сильным влиянием тогдашнего политического вице-губернатора Ирины Соколовой, не утратил влияния на некоторых бывших однопартийцев. Говорят, что при внешне показном негативе к Лазареву со стороны ЛДПР, с лидером эсеров продолжают общаться. Да и сам он не изолируется — звонит, кому считает нужным и даже дает советы, как вести себя в той или иной ситуации. И ведь наверняка действует в своих интересах», — недоумевают слухачи. Борьба между членами заксобрания обострилась Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты подставляют друг друга В курилках заксобрания шепчутся, что среди депутатов началась игра на выживание — кто кого первый подставит, тот и выиграет. «Никому не хочется остаться за бортом в новом созыве заксобрания. Депутаты стали очень мнительными, трясутся из-за каждого слуха и боятся друг с другом общаться. Обстановка стала напряженной, а ведь еще два года до выборов в восьмой созыв. Интересно понаблюдать, что будет дальше», — делятся собеседники. Чиновнику припомнили родственные связи В кулуарах агропромышленного департамента ЯНАО ходят пересуды, будто карьере замдиректора Александра Земских может сильно попортить уход его матери, Татьяны Земских, с поста руководителя аппарата окружного заксобрания. «Поговаривают, что если мама чиновника, которая ныне руководит аппаратом окружного заксобрания, потеряет влияние, Земских сразу начнут припоминать, что его карьера началась не без помощи мамы. Да, он теперь он уже взрослый и самостоятельный управленец. Однако и к его образованию профессиональному есть вопросы, и даже переход Земских пять лет назад из депсвязи в агропром многие не поняли. А с уходом из депАПК директора Виктора Югая там все чиновники и так сидят как на пороховой бочке. Те, у кого нет влиятельных покровителей не могут гарантировать, что останутся в своих креслах», — болтают источники. Больницам делегировали объяснения с пациентами Инсайдеры в медицинских кругах рассказывают, будто окружной департамент здравоохранения пересматривает критерии оценки главврачей и пиарщиков медучреждений. «Поговаривают, будто глава департамента Сергей Новиков все более склоняется к тому, чтобы его подчиненные научились внятно отвечать на жалобы и претензии пациентов. Якобы в ведомстве пришли к пониманию: спасать репутацию больниц и поликлиник, допускающих проколы в работе и скандалы на местах, должны те, кто эти ошибки допустил. Задача департамента — контролировать, как это делается. Если на местах не умеют работать, то не понятно, зачем в каждой больнице держать пиарщика» — рассуждают информаторы. Коммунальщики, лишенные лицензии, продолжают работать с собственниками жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скандальная «управляйка» пытается сохранить лицо Источники, близкие к коммунальной отрасли, рассказывают, что управляющая компания «Нордстарт» из Губкинского, которой не продлили лицензию, пытается скрыть это от собственников жилья. «Поговаривают, будто „Нордстарт“ отрицает факт отсутствия лицензии и вводит собственников в заблуждение, говоря, что работа идет в обычном режиме. Для чего им вводить людей в заблуждение — непонятно. Госжилнадзор вычеркнул компанию из реестра лицензированных организаций по управлению многоквартирниками, сейчас жильцы выберут нового оператора. Не получится ли в итоге, что будут приходить по две платежки за коммунальные услуги — от старой и от новой управляйки?» — всерьез опасаются слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Дмитрий Артюхов провел праздники в ДНР, проверяя восстановление подшефного города, а его подчиненные уяснили: доходами надо делиться с нуждающимися. На политической арене Ямала разгораются страсти: ЛДПР не обеспечила поддержку своему кандидату, отношения в КПРФ обостряются, а лидер СР раздает советы конкурентам. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, почему усиление мэрии чиновниками-варягами не радует местных и как депздрав собирается воспитывать главврачей и их пиарщиков на местах. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов отметил День России в ДНР В кабинетах ямальского правительства обсуждают поездку губернатора Дмитрия Артюхова в ДНР в День России. «Артюхов не стал принимать участия в торжествах на Ямале, а отправился в Донбасс, чтобы оценить ход восстановления подшефной Волновахи. Не только проверил, как Ямал приводит в порядок разрушенный в результате ударов ВСУ город, но и морально поддержал земляков, которые работают сейчас в ДНР. А поздравления северянам, опубликованные 12 июня, он перед отъездом записал», — рассказывают инсайдеры. Зарплатная реформа изменит состав заксобрания Ямала В политтусовке ЯНАО уверены, что грядущие изменения в системе оплаты труда депутатов окружного законодательного собрания ЯНАО не только сэкономят бюджет региона, но и придадут работе регпарламента новый импульс. «Затеянная губернатором Артюховым реформа представительного органа власти в итоге приведет к тому, что из игры будут выключены те, кто шел в политику ради хороших зарплат. Останутся депутаты, кто будет большую часть времени погружен в работу заксобрания. Либо реальные активисты, которым основная работа не будет мешать представлять интересы избирателей и решать их проблемы. Во всяком случае, есть надежда, что „поляной сбитых летчиков“ регпарламент быть перестанет», — утверждают слухачи. Тренд Артюхова ударил по отпускам чиновников В правительстве ЯНАО ходят разговоры, будто необходимость следовать за заданным губернатором Дмитрием Артюховым трендом перечислять часть заработка на нужды военнослужащих, заставила некоторых чиновников поменять планы на отпуска. «Никто формально никого не обязывает жертвовать своими зарплатами. Однако сами госслужащие ясно считали сигнал сверху — надо делиться на общее дело. Многие поняли это еще и так: надо следовать курсу, ибо начальник видит и запоминает — кто с ним вместе, а кто врозь. Поговаривают, что некоторым уже пришлось пересмотреть варианты курортов на более бюджетные и отказаться от вип-отдыха», — болтают слухачи. В мэриях боятся вмешательства Хайруллина Источники на местах рассказывают, будто ответственные за развитие молодежных пространств в муниципалитетах переживают, что не смогут угодить вкусу глава департамента молодежной политики Наилю Хайруллину. «Подобный опыт уже был в Новом Уренгое, когда готовился проект строительства Арт-резиденции. Тогда из-за решений Хайруллина его переделывали несколько раз. Руководство долго не могло угодить департаменту и представить концепцию, которая им бы понравилась. Поговаривают, что в мэриях, которые выиграли гранты, опасаются, что их ждет такая же участь», — болтают сплетники. Столичные назначенцы напугали мэрию Инсайдеры в курилках мэрии Нового Уренгоя шепчутся, что чиновники опасаются новых назначений из Салехарда. «Ходит слух, что в связи с возросшими объемами задач, которые придется решать к 50-летию газовой столицы, мэрию могут пополнить специалистами из Салехарда и даже из окружных структур. Новоуренгойские чиновники этому совсем не рады. Мало того, что варяги не всегда в курсе местной специфики, так еще не факт, что они не окажутся „засланными казачками“, которые будут играть в ревизоров, вольно или невольно докладывая в Салехард то, о чем местные предпочли бы умолчать», — делятся сплетники. Кандидата в губернаторы оставили без поддержки… Источники в ямальском истеблишменте тем временем рассказывают, что депутату заксобрания ЯНАО Денису Садовникову, возглавляющему фракцию ЛДПР в регпарламенте, в ходе кампании по выборам губернатора Тюменской области придется надеяться только на себя самого. «Все кандидаты в губернаторы уже нашли представителей в регионах „матрешки“. Так, на Ямале интересы единоросса Александра Моора будет представлять глава исполкома ЕР по ЯНАО Алексей Ситников, коммуниста Ивана Левченко — персек окружкома КПРФ Елена Кукушкина, справоросса Владимира Пискайкина — руководитель реготделения СЗРП Максим Лазарев. И только Садовников будет сам за себя. Может показаться, что он настолько в себе уверен как политик. Но на самом деле, в регионе просто не нашлось того, кто бы за него „вписался“, как за кандидата в губернаторы», — болтают злые языки. … и не намерены удерживать в партии При этом Садовникова в рядах ЛДПР никто не намерен удерживать на фоне слухов о том, что после провала на выборах в сентябре он переметнется в стан единороссов. «Разговоры, будто Садовников намерен присоединиться к партии власти, пошли в мае, когда экс-куратор ямальского внутрипола и бывший вице-губернатор Ирина Соколова приезжала в Салехард определять стратегию единороссов на выборную кампанию. Якобы основного кандидата от ЛДПР, в победу которого никто не верит, заметили в компании делегатов-единороссов из Тюменской облдумы. Если это действительно так, а это будет ясно уже в сентябре, то уговаривать остаться в ЛДПР Садовникова не будут. Как только он выполнит свою кандидатскую миссию, он может быть свободен», — утверждают слухачи. В стане коммунистов наметился разлад… Между тем, как уверяют источники в политэлитах, глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина не горит желанием представлять интересы своего однопартийца Ивана Левченко, который намерен бороться за пост губернатора Тюменской области. «Кукушкиной придется это делать в интересах партии, но сама она понимает, что это будет „обязаловка“. Ее политическому имиджу это не принесет никаких дополнительных бонусов. Тем более, по слухам, между двумя коммунистами отношения достаточно напряженные. Настолько, что Левченко едет по Ямалу, чтобы лично познакомиться с электоральной обстановкой на месте, а не через посредника в виде навязанного партией представителя», — уверяют политические злопыхатели. …, а партийцы манипулируют избиркомом Слухачи в политтусовке рассказывают, будто коммунисты нашли достойный повод, чтобы манипулировать избирательной комиссией региона. «Власти не смогли собрать кворумы на выборах в Новом Уренгое и Ноябрьске, чтобы правильно сформировать новые составы некоторых УИКов. Из-за этого председатели комиссий якобы были назначены с нарушением процедуры. В КПРФ этот момент хотят использовать, чтобы ввести своих представителей и „выкрутить руки“ избиркому, продавив перевыборы и введя в комиссии своих непримиримых сторонников — таких, как Ефрат Рамазанов, который на выборах в 2021 году в Ноябрьске якобы поймал председателя Елену Семенюк на фальсификации при подсчете голосов», — перешептываются слухмейкеры. Главный эсер Ямала «рулит» конкурентами В стане ямальских оппозиционеров судачат, будто лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» Максим Лазарев не только управляет нынешними однопартийцами, но и периодически «консультирует» бывших. «Лазарев, некогда входивший в число наиболее активных ямальских либерал-демократов, а потом рассорившийся с „соколами Жириновского“, якобы из-за того, что те находились под сильным влиянием тогдашнего политического вице-губернатора Ирины Соколовой, не утратил влияния на некоторых бывших однопартийцев. Говорят, что при внешне показном негативе к Лазареву со стороны ЛДПР, с лидером эсеров продолжают общаться. Да и сам он не изолируется — звонит, кому считает нужным и даже дает советы, как вести себя в той или иной ситуации. И ведь наверняка действует в своих интересах», — недоумевают слухачи. Депутаты подставляют друг друга В курилках заксобрания шепчутся, что среди депутатов началась игра на выживание — кто кого первый подставит, тот и выиграет. «Никому не хочется остаться за бортом в новом созыве заксобрания. Депутаты стали очень мнительными, трясутся из-за каждого слуха и боятся друг с другом общаться. Обстановка стала напряженной, а ведь еще два года до выборов в восьмой созыв. Интересно понаблюдать, что будет дальше», — делятся собеседники. Чиновнику припомнили родственные связи В кулуарах агропромышленного департамента ЯНАО ходят пересуды, будто карьере замдиректора Александра Земских может сильно попортить уход его матери, Татьяны Земских, с поста руководителя аппарата окружного заксобрания. «Поговаривают, что если мама чиновника, которая ныне руководит аппаратом окружного заксобрания, потеряет влияние, Земских сразу начнут припоминать, что его карьера началась не без помощи мамы. Да, он теперь он уже взрослый и самостоятельный управленец. Однако и к его образованию профессиональному есть вопросы, и даже переход Земских пять лет назад из депсвязи в агропром многие не поняли. А с уходом из депАПК директора Виктора Югая там все чиновники и так сидят как на пороховой бочке. Те, у кого нет влиятельных покровителей не могут гарантировать, что останутся в своих креслах», — болтают источники. Больницам делегировали объяснения с пациентами Инсайдеры в медицинских кругах рассказывают, будто окружной департамент здравоохранения пересматривает критерии оценки главврачей и пиарщиков медучреждений. «Поговаривают, будто глава департамента Сергей Новиков все более склоняется к тому, чтобы его подчиненные научились внятно отвечать на жалобы и претензии пациентов. Якобы в ведомстве пришли к пониманию: спасать репутацию больниц и поликлиник, допускающих проколы в работе и скандалы на местах, должны те, кто эти ошибки допустил. Задача департамента — контролировать, как это делается. Если на местах не умеют работать, то не понятно, зачем в каждой больнице держать пиарщика» — рассуждают информаторы. Скандальная «управляйка» пытается сохранить лицо Источники, близкие к коммунальной отрасли, рассказывают, что управляющая компания «Нордстарт» из Губкинского, которой не продлили лицензию, пытается скрыть это от собственников жилья. «Поговаривают, будто „Нордстарт“ отрицает факт отсутствия лицензии и вводит собственников в заблуждение, говоря, что работа идет в обычном режиме. Для чего им вводить людей в заблуждение — непонятно. Госжилнадзор вычеркнул компанию из реестра лицензированных организаций по управлению многоквартирниками, сейчас жильцы выберут нового оператора. Не получится ли в итоге, что будут приходить по две платежки за коммунальные услуги — от старой и от новой управляйки?» — всерьез опасаются слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.