Тюменские слухи: разгорается война компроматов

О «грязи» на выборах, возможном переносе TNF и спросе на эскортниц. Выпуск 1034

04 августа 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Кандидаты в депутаты готовят папки на оппонентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока губернатор Моор размышляет, стоит ли переносить Тюменский нефтегазовый форум, городские прелестницы уже чистят перышки, чтобы сорвать на мероприятии куш. В регионе тем временем разгораются нехорошие предвыборные страсти: в «телеге» мочат одного из кандидатов, а другие отчаянно жалуются друг на друга. Читайте также в свежих «Слухах»:в чем запутался председатель парламента, кто рвется на рынок Южной Кореи и кому по карману коттедж. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Тюменский губернатор не стал красиво завершать предвыборную кампанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Моор отказался переносить знаковый форум ради выборов В курилках желтого дома рассказывают, что региональный внутрипол якобы советовал губернатор Александру Моору перенести проведение нефтегазового форума в Тюмени на начало сентября. Мол, мероприятие на котором ждут вице-премьера РФ Дениса Мантурова, лучше провести перед выборами — это могло бы быть ярким финалом кампании. «Но Моор отказался. Форум откроется с 19 сентября, через девять дней после выборов губернатора», — передают инсайдеры. Претендент на пост губернатора принимает избирателей в отеле Говорят, что кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин ведет прием населения прямо в отеле Hilton, который частично ему принадлежит. «Ну, а что, и Пискайкину удобно, и людям приятно в приличном месте побывать», — шутят сплетники. За кресла в гордуме разгорается грязная борьба Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидаты в гордуму начали войну компроматов В тюменской политике началась предвыборная война на избирательных округах. По словам слухачей, один из главных методов борьбы этого политического сезона — жалобы в суд или избирком за нарушение законодательства. «Уже отправлено несколько жалоб. В основном, доносы идут от оппозиции. Причем, на других кандидатов-оппозиционеров. Цель любой такой жалобы — убрать конкурента из предвыборной гонки. На данный момент, снимать с выборов из-за таких „доносов“ никого не планируют. Но впереди еще целый месяц, кто знает…», — судачат инсайдеры. Председателю муниципальной думы грозят дисциплинарные проверки Сплетники поговаривают, будто бы председатель думы Московского муниципального образования Анастасия Вальковская нарвалась на жалобы от местных активистов. Как рассказывают слухачи, местным жителям не понравилось грубый ответ депутата на вопрос, заданный при личной встрече несколько месяцев назад. «Жители подготовили несколько жалоб в разные инстанции. Может раздуться скандал. Хотя вряд ли Вальковской стоит опасаться серьезных последствий: доказательств превышения каких-либо полномочий с ее стороны нет», — шепчут слухачи. Жители Заболотья вынуждены ждать вертолетов под дождем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Вагайского района провоцирует конфликт с жителями Поговаривают, будто глава Вагайского района Сергей Сидоренко может попасть под раздачу из-за назревающего скандала с жителями. Те уже несколько месяцев требуют установки павильонов на вертолетных площадках, откуда местных перевозят в разные территории Заболотья. «Средства выделены, аукцион проведен, но никаких действий не производится. Это местных, что называется, напрягает. Приходится ждать вертолета под палящим солнцем или дождем. Но местная мэрия почему-то строительство павильона оттягивает. Обещают приступить к работам зимой, чем еще больше нервируют людей», — судачат сплетники. Анонимные telegram-каналы начали травлю кандидата от новой партии Некоторые тюменские политические telegram-каналы ополчились на кандидата от «Новых людей» Рудика Манукяна. По слухам, в политтусовке пытаются выяснить, откуда пошла такая установка. и кому перешел дорогу кандидат, впервые участвующий в выборах. «Кто-то очень не хочет видеть Манукяна в гордуме. Возможно, его конкуренты по округу. Факт налицо: так мощно тюменские каналы еще практически ни по кому не работали», — дивятся слухачи. Депутаты месяц будут сидеть без дела Фото: Николай Бастриков © URA.RU Гордума Тюмени не сможет работать целый месяц В курилках администрации судачат, будто бы гордуме Тюмени придется ждать окончания полномочий мэра Руслана Кухарука, чтобы провести первое заседание. Депутаты изберутся 10 сентября, но не смогут провести заседание аж целый месяц. «Нового мэра будут выбирать депутаты гордумы, но только после окончания полномочий прежнего. То есть после 9 октября. До этого момента депутаты собраться не смогут. Видимо, целый месяц после избрания будут сидеть без дела», — рассказывают слухачи. Крупнейший тюменский форум отсекает «лишних» участников Люди, неравнодушные к судьбе тюменского малого бизнеса, поговаривают, что тарифы на участие в одном из крупнейших форумов страны TNF-2023 оставят не у дел многих, кто хотел бы стать частью этого события. Источники URA.RU рассуждают, что разделение входных билетов для бизнеса на тарифы изначально ставит компании в неравное положение. «Даже 270 тысяч за минимальный тариф не каждому малому предприятию будет по карману сейчас. Что уж говорить про полный доступ за 650 тысяч рублей. Такое ощущение, что наш малый бизнес просто отсекают от возможности найти партнеров и заключить контракты», — сокрушаются слухмейкеры. Фуат Сайфитдинов ошибся не в пользу участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель облдумы не разобрался в законопроекте… Поговаривают, что в кулуарах Тюменской областной думы подшучивают над председателем парламента Фуатом Сайфитдиновым, который из-за своей невнимательности навел смуту среди участников СВО и их семей. «Когда началось обсуждение законопроекта Фуат Ганеевич не очень разобрался в вопросе. И начал заявлять, что бесплатные земельные участки получат вообще все участники СВО или семьи погибших военных. На самом же деле земля положена только отличившимся — получившим звания Героев РФ или ордена. Ошибку свою председатель быстро осознал, но информация уже успела разлететься среди тюменцев. Теперь многие удивляются, что участки им, оказывается, не положены», — рассказали инсайдеры. ,…который разочаровал тюменцев Ходят слухи, что участники СВО и их семьи оказались не слишком довольны новым законопроектом по предоставлению бесплатной земли. «Многие участники СВО имеют медали, а вот ордена — это уже другая история. Тоже самое со статусом Героя РФ — его имеют совсем немного тюменцев. По сути, закон приняли для единиц, а раструбили так, будто всех облагодетельствовали», — рассуждают инсайдеры. Александр Скорбенко может стать чиновником Фото: Николай Бастриков © URA.RU Ветерану тюменской журналистики прочат пост в правительстве Рассказывают, что ветеран тюменской журналистики Александр Скорбенко, 18 лет руководивший коллективом газеты «Тюменская область сегодня», может войти в состав регионального правительства. Якобы ему собираются предложить пост замдиректора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, который недавно возглавила Ирина Широкова. «Ну, а что, опыт Скорбенко может пригодиться властям», — рассуждают слухмейкеры. ЛДПР рискует разозлить тюменских избирателей По городу ходят слухи, что тюменцы недовольны слишком активной предвыборной кампанией ЛДПР. Мол, либерал-демократы заполонили своими агитматериалами всю Тюмень. «Все дворы, все тумбы, все подъезды обклеены листовками ЛДПР. Как бы это не сыграло для партии в негативную сторону, люди раздражены», — передают слухачи. «Аминосиб» готов поставить корейцам глютен Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский промышленный гигант рвется на корейский рынок Ходит слух, что завод «Аминосиб», принадлежащий агрохолдингу «Юбилейный», отправил первую промышленную партию своей продукции в Южную Корею. Якобы 20 тонн глютена должны положить начало обширному сотрудничеству Тюменской области с азиатской страной. «В Аминосибе пока об этом не распространяются, чтобы, как говорится, не сглазить. Сначала отправляли небольшую партию, около 150 килограммов, чтобы проверить логистику, изучить риски. А теперь сразу десятки тонн, и когда груз будет получен, растаможен, введен в оборот, завод заявит о начале сотрудничества», — делятся соображениями источники URA.RU. Загородная недвижимость станет доступна только элитам Среди застройщиков расползается слух, что несколько участников рынка хотят превратить загородную недвижимость в жилье исключительно для VIP-персон. Об этом якобы говорит стоимость домов в районе «Кипрея Комьюнити», который возводит девелопер «Новая Земля» на Ирбитском тракте вблизи села Кулаково. «Средняя цена квадратного метра там будет ощутимо выше 150 тысяч рублей, а новостройки сейчас продают около 115 тысяч за квадрат. Похоже, с концепцией, что жилье в пригороде стоит дешевле городского, скоро придется распрощаться», — озвучивают свои опасения слухачи. ТРЦ «Кристалл» выставят на продажу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупный торговый центр поменяет владельца Знающие люди говорят, что в ближайшее время у крупного торгового центра «Кристалл» в очередной раз поменяется владелец. Якобы нынешний хозяин торговых площадей, получивший ТРЦ в 2021 году, не смог вывести его на полную рентабельность и хочет избавиться от бизнес-балласта. «Два года назад из-за долгов „Кристалл“ сменил хозяина, сейчас снова готовится перестановка в управлении торгового центра. О причинах никто не говорит, но понятно же, что в современных реалиях содержать такой гигантский торговый комплекс и не иметь долгов просто невозможно», — разводят руками собеседники URA.RU. Тюменские бизнесмены ополчились на чересчур разговорчивого коллегу Поговаривают, тюменские предприниматели, ополчились на чересчур разговорчивого коллегу — бизнесмена Илью Пискулина. Якобы тот слишком много пиарится на пустых инфоповодах, а на деле же никто так толком и не знает, чем он занимается и на чем сколотил свое состояние. «Пискулин так часто появляется на публике, вечно ввязывается в какие-то скандалы, и ладно бы, он себя порочил, так нет же, амбре от его выкрутасов распространяется и на других предпринимателей. Вспомним недавний скандал с главой „Этажей“ Русланом Хусаиновым, репутация которого всегда была безупречной, но после публичных баталий с Пискулиным, теперь не знает, как отмыться. Даже вот „Иванушек“ для города оплатит», — ерничают сплетники. В больницах очереди из отравившихся арбузами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы массово травятся арбузами и проклинают Роспотребнадзор Слухачи бьют тревогу по поводу массовых отравлений тюменцев дынями и арбузами. И якобы пострадавшие проклинают местное управление Роспотребнадзора и его руководителя Галину Шарухо за халатность при проверке фруктовых ларьков и местных рынков. «В больницах очереди, люди корчатся от боли дома и у всех один источник отравления — арбузы и дыни. Вроде и сезон уже начался, но в Тюмень продолжают завозить химозную продукцию. Ну, неужели нельзя как-то получше выполнять свою работы и контролировать то, что завозится в регион», — недоумевают сплетники. Семья убитой школьницы хочет получить квартиры Сплетники докладывают, что ситуация с братом и сестрой жестоко убитой в Тюмени Насти Муравьевой не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Родственники не забирают детей из социального центра совсем не по тому, что им плевать на подростков. «На самом деле у Муравьевых уже давно есть четкий план. Родителей лишили прав на детей и поместили в соццентр. Казалось бы, забрать их могли бабушка или старшая сестра. Однако не делают они этого из материальных соображений: ждут, когда дети станут совершеннолетними и получат квартиры. Другой возможности обеспечить их жильем у семьи нет, а возвращаться на Лесобазу, где произошло убийство, никто из них не желает», — говорят источники. Инесса Бранденбург просит скостить ей срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Похитительница миллионов просит снисхождения Слухачи делают ставки: скостят ли срок заключения Инессе Бранденбург, которая ранее была осуждена за хищение более полумиллиарда рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития». По информации сплетников, апелляция на ее приговор как раз в стадии рассмотрения. «Ход вполне логичный. Другим подельникам Бранденбург, в свое время, дали примерно такие же сроки, однако в преступлении они принимали куда более деятельное участие. Инесса была просто руками, которыми руководили мужчины. Наказания она, конечно, заслуживает, но, наверное, не такого жесткого, как четыре года в колонии», — считают инсайдеры. Команде тюменского молодежного центра поставили ультиматум Знакомые с ситуацией вокруг МТЦ «Космос» поговаривают, что сейчас в команде центра назрел кризис. Все дело в том, что начальство поставило жесткий ультиматум своим подчиненным. Мол, либо вы едете в Луганскую народную республику, где будете представлять наше учреждение, либо можете увольняться. Объясняется это решение репутационными и финансовыми возможностями для «Космоса». «Ситуация тупиковая, так как многим сотрудникам нравится свое место работы и они держатся за него, но они не готовы уезжать в длительную командировку и временно „бросать“ Тюмень», — рассказали инсайдеры. Тюменские эскортницы готовятся к TNF Слухачи шепчутся, что грядущий «Тюменский нефтегазовый форум» взбодрил девушек, которые предоставляют услуги сопровождения обеспеченных мужчин в областной столице. «На форуме будет работать консьерж-служба. Она будет предоставлять гостям полный спектр услуг — от подачи машин до билетов в театр. Ну и развлечения, само собой, организует. Вот на это наши дамы и рассчитывают, ведь в таком случае можно самим не искать клиентов. Девушки чистят перышки, возвращаются из отпусков и с нетерпением ждут, когда за их услугами обратятся подчиненные Михаила Чуева из компании Equilibrium, которая и будет исполнять желания высоких гостей», — докладывают инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор Моор размышляет, стоит ли переносить Тюменский нефтегазовый форум, городские прелестницы уже чистят перышки, чтобы сорвать на мероприятии куш. В регионе тем временем разгораются нехорошие предвыборные страсти: в «телеге» мочат одного из кандидатов, а другие отчаянно жалуются друг на друга. Читайте также в свежих «Слухах»:в чем запутался председатель парламента, кто рвется на рынок Южной Кореи и кому по карману коттедж. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор отказался переносить знаковый форум ради выборов В курилках желтого дома рассказывают, что региональный внутрипол якобы советовал губернатор Александру Моору перенести проведение нефтегазового форума в Тюмени на начало сентября. Мол, мероприятие на котором ждут вице-премьера РФ Дениса Мантурова, лучше провести перед выборами — это могло бы быть ярким финалом кампании. «Но Моор отказался. Форум откроется с 19 сентября, через девять дней после выборов губернатора», — передают инсайдеры. Претендент на пост губернатора принимает избирателей в отеле Говорят, что кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин ведет прием населения прямо в отеле Hilton, который частично ему принадлежит. «Ну, а что, и Пискайкину удобно, и людям приятно в приличном месте побывать», — шутят сплетники. Кандидаты в гордуму начали войну компроматов В тюменской политике началась предвыборная война на избирательных округах. По словам слухачей, один из главных методов борьбы этого политического сезона — жалобы в суд или избирком за нарушение законодательства. «Уже отправлено несколько жалоб. В основном, доносы идут от оппозиции. Причем, на других кандидатов-оппозиционеров. Цель любой такой жалобы — убрать конкурента из предвыборной гонки. На данный момент, снимать с выборов из-за таких „доносов“ никого не планируют. Но впереди еще целый месяц, кто знает…», — судачат инсайдеры. Председателю муниципальной думы грозят дисциплинарные проверки Сплетники поговаривают, будто бы председатель думы Московского муниципального образования Анастасия Вальковская нарвалась на жалобы от местных активистов. Как рассказывают слухачи, местным жителям не понравилось грубый ответ депутата на вопрос, заданный при личной встрече несколько месяцев назад. «Жители подготовили несколько жалоб в разные инстанции. Может раздуться скандал. Хотя вряд ли Вальковской стоит опасаться серьезных последствий: доказательств превышения каких-либо полномочий с ее стороны нет», — шепчут слухачи. Администрация Вагайского района провоцирует конфликт с жителями Поговаривают, будто глава Вагайского района Сергей Сидоренко может попасть под раздачу из-за назревающего скандала с жителями. Те уже несколько месяцев требуют установки павильонов на вертолетных площадках, откуда местных перевозят в разные территории Заболотья. «Средства выделены, аукцион проведен, но никаких действий не производится. Это местных, что называется, напрягает. Приходится ждать вертолета под палящим солнцем или дождем. Но местная мэрия почему-то строительство павильона оттягивает. Обещают приступить к работам зимой, чем еще больше нервируют людей», — судачат сплетники. Анонимные telegram-каналы начали травлю кандидата от новой партии Некоторые тюменские политические telegram-каналы ополчились на кандидата от «Новых людей» Рудика Манукяна. По слухам, в политтусовке пытаются выяснить, откуда пошла такая установка. и кому перешел дорогу кандидат, впервые участвующий в выборах. «Кто-то очень не хочет видеть Манукяна в гордуме. Возможно, его конкуренты по округу. Факт налицо: так мощно тюменские каналы еще практически ни по кому не работали», — дивятся слухачи. Гордума Тюмени не сможет работать целый месяц В курилках администрации судачат, будто бы гордуме Тюмени придется ждать окончания полномочий мэра Руслана Кухарука, чтобы провести первое заседание. Депутаты изберутся 10 сентября, но не смогут провести заседание аж целый месяц. «Нового мэра будут выбирать депутаты гордумы, но только после окончания полномочий прежнего. То есть после 9 октября. До этого момента депутаты собраться не смогут. Видимо, целый месяц после избрания будут сидеть без дела», — рассказывают слухачи. Крупнейший тюменский форум отсекает «лишних» участников Люди, неравнодушные к судьбе тюменского малого бизнеса, поговаривают, что тарифы на участие в одном из крупнейших форумов страны TNF-2023 оставят не у дел многих, кто хотел бы стать частью этого события. Источники URA.RU рассуждают, что разделение входных билетов для бизнеса на тарифы изначально ставит компании в неравное положение. «Даже 270 тысяч за минимальный тариф не каждому малому предприятию будет по карману сейчас. Что уж говорить про полный доступ за 650 тысяч рублей. Такое ощущение, что наш малый бизнес просто отсекают от возможности найти партнеров и заключить контракты», — сокрушаются слухмейкеры. Председатель облдумы не разобрался в законопроекте… Поговаривают, что в кулуарах Тюменской областной думы подшучивают над председателем парламента Фуатом Сайфитдиновым, который из-за своей невнимательности навел смуту среди участников СВО и их семей. «Когда началось обсуждение законопроекта Фуат Ганеевич не очень разобрался в вопросе. И начал заявлять, что бесплатные земельные участки получат вообще все участники СВО или семьи погибших военных. На самом же деле земля положена только отличившимся — получившим звания Героев РФ или ордена. Ошибку свою председатель быстро осознал, но информация уже успела разлететься среди тюменцев. Теперь многие удивляются, что участки им, оказывается, не положены», — рассказали инсайдеры. ,…который разочаровал тюменцев Ходят слухи, что участники СВО и их семьи оказались не слишком довольны новым законопроектом по предоставлению бесплатной земли. «Многие участники СВО имеют медали, а вот ордена — это уже другая история. Тоже самое со статусом Героя РФ — его имеют совсем немного тюменцев. По сути, закон приняли для единиц, а раструбили так, будто всех облагодетельствовали», — рассуждают инсайдеры. Ветерану тюменской журналистики прочат пост в правительстве Рассказывают, что ветеран тюменской журналистики Александр Скорбенко, 18 лет руководивший коллективом газеты «Тюменская область сегодня», может войти в состав регионального правительства. Якобы ему собираются предложить пост замдиректора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, который недавно возглавила Ирина Широкова. «Ну, а что, опыт Скорбенко может пригодиться властям», — рассуждают слухмейкеры. ЛДПР рискует разозлить тюменских избирателей По городу ходят слухи, что тюменцы недовольны слишком активной предвыборной кампанией ЛДПР. Мол, либерал-демократы заполонили своими агитматериалами всю Тюмень. «Все дворы, все тумбы, все подъезды обклеены листовками ЛДПР. Как бы это не сыграло для партии в негативную сторону, люди раздражены», — передают слухачи. Тюменский промышленный гигант рвется на корейский рынок Ходит слух, что завод «Аминосиб», принадлежащий агрохолдингу «Юбилейный», отправил первую промышленную партию своей продукции в Южную Корею. Якобы 20 тонн глютена должны положить начало обширному сотрудничеству Тюменской области с азиатской страной. «В Аминосибе пока об этом не распространяются, чтобы, как говорится, не сглазить. Сначала отправляли небольшую партию, около 150 килограммов, чтобы проверить логистику, изучить риски. А теперь сразу десятки тонн, и когда груз будет получен, растаможен, введен в оборот, завод заявит о начале сотрудничества», — делятся соображениями источники URA.RU. Загородная недвижимость станет доступна только элитам Среди застройщиков расползается слух, что несколько участников рынка хотят превратить загородную недвижимость в жилье исключительно для VIP-персон. Об этом якобы говорит стоимость домов в районе «Кипрея Комьюнити», который возводит девелопер «Новая Земля» на Ирбитском тракте вблизи села Кулаково. «Средняя цена квадратного метра там будет ощутимо выше 150 тысяч рублей, а новостройки сейчас продают около 115 тысяч за квадрат. Похоже, с концепцией, что жилье в пригороде стоит дешевле городского, скоро придется распрощаться», — озвучивают свои опасения слухачи. Крупный торговый центр поменяет владельца Знающие люди говорят, что в ближайшее время у крупного торгового центра «Кристалл» в очередной раз поменяется владелец. Якобы нынешний хозяин торговых площадей, получивший ТРЦ в 2021 году, не смог вывести его на полную рентабельность и хочет избавиться от бизнес-балласта. «Два года назад из-за долгов „Кристалл“ сменил хозяина, сейчас снова готовится перестановка в управлении торгового центра. О причинах никто не говорит, но понятно же, что в современных реалиях содержать такой гигантский торговый комплекс и не иметь долгов просто невозможно», — разводят руками собеседники URA.RU. Тюменские бизнесмены ополчились на чересчур разговорчивого коллегу Поговаривают, тюменские предприниматели, ополчились на чересчур разговорчивого коллегу — бизнесмена Илью Пискулина. Якобы тот слишком много пиарится на пустых инфоповодах, а на деле же никто так толком и не знает, чем он занимается и на чем сколотил свое состояние. «Пискулин так часто появляется на публике, вечно ввязывается в какие-то скандалы, и ладно бы, он себя порочил, так нет же, амбре от его выкрутасов распространяется и на других предпринимателей. Вспомним недавний скандал с главой „Этажей“ Русланом Хусаиновым, репутация которого всегда была безупречной, но после публичных баталий с Пискулиным, теперь не знает, как отмыться. Даже вот „Иванушек“ для города оплатит», — ерничают сплетники. Тюменцы массово травятся арбузами и проклинают Роспотребнадзор Слухачи бьют тревогу по поводу массовых отравлений тюменцев дынями и арбузами. И якобы пострадавшие проклинают местное управление Роспотребнадзора и его руководителя Галину Шарухо за халатность при проверке фруктовых ларьков и местных рынков. «В больницах очереди, люди корчатся от боли дома и у всех один источник отравления — арбузы и дыни. Вроде и сезон уже начался, но в Тюмень продолжают завозить химозную продукцию. Ну, неужели нельзя как-то получше выполнять свою работы и контролировать то, что завозится в регион», — недоумевают сплетники. Семья убитой школьницы хочет получить квартиры Сплетники докладывают, что ситуация с братом и сестрой жестоко убитой в Тюмени Насти Муравьевой не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Родственники не забирают детей из социального центра совсем не по тому, что им плевать на подростков. «На самом деле у Муравьевых уже давно есть четкий план. Родителей лишили прав на детей и поместили в соццентр. Казалось бы, забрать их могли бабушка или старшая сестра. Однако не делают они этого из материальных соображений: ждут, когда дети станут совершеннолетними и получат квартиры. Другой возможности обеспечить их жильем у семьи нет, а возвращаться на Лесобазу, где произошло убийство, никто из них не желает», — говорят источники. Похитительница миллионов просит снисхождения Слухачи делают ставки: скостят ли срок заключения Инессе Бранденбург, которая ранее была осуждена за хищение более полумиллиарда рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития». По информации сплетников, апелляция на ее приговор как раз в стадии рассмотрения. «Ход вполне логичный. Другим подельникам Бранденбург, в свое время, дали примерно такие же сроки, однако в преступлении они принимали куда более деятельное участие. Инесса была просто руками, которыми руководили мужчины. Наказания она, конечно, заслуживает, но, наверное, не такого жесткого, как четыре года в колонии», — считают инсайдеры. Команде тюменского молодежного центра поставили ультиматум Знакомые с ситуацией вокруг МТЦ «Космос» поговаривают, что сейчас в команде центра назрел кризис. Все дело в том, что начальство поставило жесткий ультиматум своим подчиненным. Мол, либо вы едете в Луганскую народную республику, где будете представлять наше учреждение, либо можете увольняться. Объясняется это решение репутационными и финансовыми возможностями для «Космоса». «Ситуация тупиковая, так как многим сотрудникам нравится свое место работы и они держатся за него, но они не готовы уезжать в длительную командировку и временно „бросать“ Тюмень», — рассказали инсайдеры. Тюменские эскортницы готовятся к TNF Слухачи шепчутся, что грядущий «Тюменский нефтегазовый форум» взбодрил девушек, которые предоставляют услуги сопровождения обеспеченных мужчин в областной столице. «На форуме будет работать консьерж-служба. Она будет предоставлять гостям полный спектр услуг — от подачи машин до билетов в театр. Ну и развлечения, само собой, организует. Вот на это наши дамы и рассчитывают, ведь в таком случае можно самим не искать клиентов. Девушки чистят перышки, возвращаются из отпусков и с нетерпением ждут, когда за их услугами обратятся подчиненные Михаила Чуева из компании Equilibrium, которая и будет исполнять желания высоких гостей», — докладывают инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.