«У нас выбора нет»: тюменский бизнес начнет торговать с Западом

Советник губернатора рассказала о том, каково быть предпринимателем в Тюмени в 2023 году

17 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Ольга Езикеева о новых направлениях развития для тюменского бизнеса в интервью с URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское правительство нашло способ обойти санкции, бизнес хочет заработать на соленых озерах, а крупные компании учат студентов работать Иране и других странах Востока. О будущем тюменского бизнеса и о том, как советника губернатора заставили убирать за собой кружку в придорожном кафе — в интервью с президентом тюменской Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой. С чем связано то, что тюменская ТПП вошла в топ палат по всей стране? С тюменской ТПП уже почти тысяча предпринимателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Палата —это не общественная организация. Это институт развития с массой возможностей для бизнеса. Часть нашей работы не очень популярна и не очень известна. Но как раз та часть, не очень известная, является главной. Это все виды экспертиз. Вторая часть —это часть, которая настроена настроена на развитие отрасли. Третий — это работа по внешнеэкономической деятельности. Следующий большой блок — это то, что все видят на поверхности. Это мероприятия, группы, которые мы проводим, крупные сессии. Вот это то, что видит бизнес в первую очередь. Мы бизнес знакомим между собой. Для бизнеса это очень важно. Сколько компаний вы смогли взять под свой патронаж? 926 компаний. Это много или мало? От чего считать? У нас 68 тысяч предпринимателей. В сухом остатке, если посчитать, — это 1 или 2%. В абсолютных цифрах — это крохотная история. Если методом от обратного, 1000 кампаний — это немало. На мой взгляд эта гонка за количеством членов палаты — она не нужна. Удается ли развиваться бизнесу в муниципалитетах Тюменской области? Когда мы проехали впервые по территориям, ты приходишь в кафе, там в лучшем случае красная скатерть, а то и клеенка. Посуда оставляет желать лучшего, еда тоже. Заезжаем как-то в придорожку. Мы на столе оставили стаканы и пошли. И слышу: «Девушка, вы куда?! Вы что, не видите? Нет, вы посмотрите внимательно! Вот же, поел, убери за собой посуду!» Вместо того, чтобы просто меня попросить убрать стакан, они общаются в такой манере. А мы о каком-то туризме говорим. И мы задались целью, как сделать так, чтобы, не обидев предпринимателя, сделать так, чтобы он улучшил обслуживание и увеличил свой средний чек. Нельзя влиять на бизнес-сообщество с точки зрения сильного. Президенту ТПП Ольге Езикеевой нагрубили в придорожном кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нужно всегда либо на равных, либо какой-то мягкой силой, через обучение, но адекватное. Нельзя говорить: «ты здесь, в деревне, не соответствуешь чему-то». Какие еще вы видите способы развития бизнеса в муниципалитетах? Мы живем с вами в регионе, очень благодатном на имена. Но как мы это используем? Как много мы используем имя Менделеева, Алябьева, Распутина, Ремезова? Менделеева точно знает весь мир. А кто-нибудь знает, что он тоболяк в этом мире? Мы с вами сидим на золотой подушке и никак не желаем ее использовать. Может, время пришло? Эти люди реально родились и жили в нашем регионе, мы ведь не лукавим. Езикеева: пришло время использовать имена Менделеева, Алябьева, Ремезова, которые жили на нашей земле, для развития туризма Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области есть и не раскрученные природные достопримечательности, потенциально интересные для туристов. Например, наши соленые озера. Это моя боль тоже. В Бердюжье сейчас нету главы. Как только он появится, мы начнем отрабатывать эту тему. Там два предпринимателя сейчас взяли территорию около озера «Соленого». Я поеду на этой неделе туда, посмотрю своими глазами, насколько они продвинулись. Он там сделал беседочки, туалеты поставил, территорию причесал. Я была как-то на «Соленом», очень удивилась. Очень много автомобилей с самими разными номерами, палатки. Если бы здесь предложили какие-то условия, кемпинги, магазины — люди бы ездили. Соленные озера Тюмени могут стать местом притяжения туристов со всех регионов? Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Много разговоров о бизнес-миссиях ТПП в страны Востока. Удачны ли они? Приносят реальный результат? Мы сейчас развернулись на Восток. Но поняли, что мы ничего о них не знаем. Ни ментальность этих стран, ни культуры. Этот год мы судорожно, интенсивно учимся. Важно знать, как подать визитку, в какую руку взять стакан, можно ли сесть первым или нет. Иначе тебе просто откажут в переговорах. Мы, сибиряки, привыкли как: у нас жесткая динамика. Мы все сделали еще вчера. Приезжаем, поговорили, подписали и продали. Год! 6 месяцев до сделки. Они такие ребята, они так живут. Они тебе говорят «да», но ты должен понять, «да» это или «нет». И сколько нужно составить переговоров, сколько выпить чая, чтобы тебя приняли. Мы берем студентов-международников на практику. Они у нас толпами сидят в разных кабинетах. Им нравится! Мы хотим их отправить на предприятия. Мы хотим подрастить ребят для предприятий, которые будут вести переговоры с Востоком. Это все наши ребята, приходят с 2-3 языками. Приедет из Китая —выйдет к нам на работу. Она проходит там практику. Еще один блок — это иностранные студенты, которые у нас учатся. Мы хотим погружать их в нашу деятельность, возить их переводчиками с собой к себе на родину. В дальнейшем они станут нашими амбассадорами в своих странах. Готовых международников у нас на рынке нет. Кроме как на студентов, смотреть не на кого. Сейчас их человек 40 у нас. А как быть со странами Европы? У нас нет потребности в торговле с ними? Тюменская Торгово-промышленная палата откроет хаб в Узбекистане для торговли с недружественными странами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Есть те страны, которым мы сейчас никогда ничего не продадим, а они хотят у нас приобрести. Мы им совершенно подходим и по цене, и по качеству, и по всему, но, увы. И мы приняли решение: открываемся этой осенью в Узбекистане, чтобы торговать с другими странами. Весь этот год мы будем заниматься локализацией нашей промышленности в Узбекистане. У нас выбора нет. Мы будем операторами: будем ставить наши предприятия на площадки индустриальных парков в Узбекистане. Это выгодно всем: проигравших нет. Думаем еще про Армению и Киргизию. По Узбекистану уже есть дорожная карта. Это уже доложено губернатору и государственным органам. Можно ли сейчас планировать развитие своего бизнеса на долгосрочную перспективу? Нет, никак. Нашел чашку за рубль — бери и покупай, быстро! Не думая, бери и все! По-другому не будет. Губернатор, после выборов, будет вновь назначать своих советников. Вы работаете советником вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса. Планируете ли остаться в этой должности? Ольге Езикеевой комфортно работать с губернатором Моором. Она допускает, что сохранится в команде губернатора после его переизбрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предложат — да, не предложат — нет. Мне комфортно работать. Сейчас я наработала практику по развитию муниципалитетов. Ее нельзя оставлять. Я нахожу возможность, летаю по регионам, провожу обучающие курсы. Главное —это команда. Только при хорошей базе команды, ты можешь уходить в какие-то проекты. Люди должны быть порядочные, интеллектуальные, преданные своему делу. Таких людей я беру с собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское правительство нашло способ обойти санкции, бизнес хочет заработать на соленых озерах, а крупные компании учат студентов работать Иране и других странах Востока. О будущем тюменского бизнеса и о том, как советника губернатора заставили убирать за собой кружку в придорожном кафе — в интервью с президентом тюменской Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой. С чем связано то, что тюменская ТПП вошла в топ палат по всей стране? Палата —это не общественная организация. Это институт развития с массой возможностей для бизнеса. Часть нашей работы не очень популярна и не очень известна. Но как раз та часть, не очень известная, является главной. Это все виды экспертиз. Вторая часть —это часть, которая настроена настроена на развитие отрасли. Третий — это работа по внешнеэкономической деятельности. Следующий большой блок — это то, что все видят на поверхности. Это мероприятия, группы, которые мы проводим, крупные сессии. Вот это то, что видит бизнес в первую очередь. Мы бизнес знакомим между собой. Для бизнеса это очень важно. Сколько компаний вы смогли взять под свой патронаж? Это много или мало? От чего считать? У нас 68 тысяч предпринимателей. В сухом остатке, если посчитать, — это 1 или 2%. В абсолютных цифрах — это крохотная история. Если методом от обратного, 1000 кампаний — это немало. Удается ли развиваться бизнесу в муниципалитетах Тюменской области? Когда мы проехали впервые по территориям, ты приходишь в кафе, там в лучшем случае красная скатерть, а то и клеенка. Посуда оставляет желать лучшего, еда тоже. Заезжаем как-то в придорожку. Мы на столе оставили стаканы и пошли. И слышу: «Девушка, вы куда?! Вы что, не видите? Нет, вы посмотрите внимательно! Вот же, поел, убери за собой посуду!» Вместо того, чтобы просто меня попросить убрать стакан, они общаются в такой манере. А мы о каком-то туризме говорим. И мы задались целью, как сделать так, чтобы, не обидев предпринимателя, сделать так, чтобы он улучшил обслуживание и увеличил свой средний чек. Нельзя влиять на бизнес-сообщество с точки зрения сильного. Какие еще вы видите способы развития бизнеса в муниципалитетах? Мы живем с вами в регионе, очень благодатном на имена. Но как мы это используем? Как много мы используем имя Менделеева, Алябьева, Распутина, Ремезова? Менделеева точно знает весь мир. А кто-нибудь знает, что он тоболяк в этом мире? Мы с вами сидим на золотой подушке и никак не желаем ее использовать. Может, время пришло? Эти люди реально родились и жили в нашем регионе, мы ведь не лукавим. В Тюменской области есть и не раскрученные природные достопримечательности, потенциально интересные для туристов. Например, наши соленые озера. Там два предпринимателя сейчас взяли территорию около озера «Соленого». Я поеду на этой неделе туда, посмотрю своими глазами, насколько они продвинулись. Он там сделал беседочки, туалеты поставил, территорию причесал. Я была как-то на «Соленом», очень удивилась. Очень много автомобилей с самими разными номерами, палатки. Если бы здесь предложили какие-то условия, кемпинги, магазины — люди бы ездили. Много разговоров о бизнес-миссиях ТПП в страны Востока. Удачны ли они? Приносят реальный результат? Мы сейчас развернулись на Восток. Но поняли, что мы ничего о них не знаем. Ни ментальность этих стран, ни культуры. Этот год мы судорожно, интенсивно учимся. Важно знать, как подать визитку, в какую руку взять стакан, можно ли сесть первым или нет. Иначе тебе просто откажут в переговорах. Мы, сибиряки, привыкли как: у нас жесткая динамика. Мы все сделали еще вчера. Приезжаем, поговорили, подписали и продали. Год! 6 месяцев до сделки. Они такие ребята, они так живут. Они тебе говорят «да», но ты должен понять, «да» это или «нет». И сколько нужно составить переговоров, сколько выпить чая, чтобы тебя приняли. Мы берем студентов-международников на практику. Они у нас толпами сидят в разных кабинетах. Им нравится! Мы хотим их отправить на предприятия. Это все наши ребята, приходят с 2-3 языками. Приедет из Китая —выйдет к нам на работу. Она проходит там практику. Еще один блок — это иностранные студенты, которые у нас учатся. Мы хотим погружать их в нашу деятельность, возить их переводчиками с собой к себе на родину. В дальнейшем они станут нашими амбассадорами в своих странах. Готовых международников у нас на рынке нет. Кроме как на студентов, смотреть не на кого. Сейчас их человек 40 у нас. А как быть со странами Европы? У нас нет потребности в торговле с ними? Есть те страны, которым мы сейчас никогда ничего не продадим, а они хотят у нас приобрести. Мы им совершенно подходим и по цене, и по качеству, и по всему, но, увы. И мы приняли решение: открываемся этой осенью в Узбекистане, чтобы торговать с другими странами. Весь этот год мы будем заниматься локализацией нашей промышленности в Узбекистане. У нас выбора нет. Мы будем операторами: будем ставить наши предприятия на площадки индустриальных парков в Узбекистане. Это выгодно всем: проигравших нет. Думаем еще про Армению и Киргизию. По Узбекистану уже есть дорожная карта. Это уже доложено губернатору и государственным органам. Можно ли сейчас планировать развитие своего бизнеса на долгосрочную перспективу? Губернатор, после выборов, будет вновь назначать своих советников. Вы работаете советником вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса. Планируете ли остаться в этой должности? Предложат — да, не предложат — нет. Мне комфортно работать. Сейчас я наработала практику по развитию муниципалитетов. Ее нельзя оставлять. Я нахожу возможность, летаю по регионам, провожу обучающие курсы. Главное —это команда. Только при хорошей базе команды, ты можешь уходить в какие-то проекты. Люди должны быть порядочные, интеллектуальные, преданные своему делу. Таких людей я беру с собой.