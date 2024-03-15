Курганские власти обеспечили себе фору на выборах президента

В первый день голосования на выборы пришло 38,7% курганских избирателей

15 марта 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

В первый день на избирательные участки пришло в два раза больше курганцев по сравнению с прошлыми крупными выборами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка избирателей на выборах президента в Курганской области в первый день голосования составила 38,68%. Собеседники URA.RU, связанные с политической сферой считают, что таким образом власти региона создали себе возможность для маневра. Информация о явке размещена в системе ГАС «Выборы». В 2021 году на выборы депутатов Госдумы в первый день голосования пришло только 18,92% жителей Курганской области. «Власти постарались в первый день выдать максимальный результат по явке. Это дает им возможность для большего маневра. В правительстве проанализируют, с какой категорией нужно усилить работу, чтобы более точечно активизировать явку», — рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев. Власти по итогу дня смогут понять, среди каких категорий им нужно активизировать явку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным, опубликованным в первый день голосования на сайте областного избиркома, в регионе проголосовали 38,68% избирателей. Самым активным стал Звериноголовский муниципальный округ, где на выборы уже пришли 57,55% избирателей. Курган традиционно является самым неактивным в регионе в плане избирательной активности. Западная ТИК зафиксировала 35,38% избирателей, а Восточная ТИК — 36,52%. Результатам высокой явки, по мнению собеседников URA.RU, является то, что в первый день обычно голосуют рабочие заводов и бюджетники, которых легче убедить прийти голосовать. Также на увеличение явки повлияло проведение розыгрыша в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». Призовой фонд викторины состоит из более 4000 подарков, в том числе трех машин и однокомнатной квартиры в Кургане. По данным журналистов URA.RU, на избирательных участках собиралась очередь возле волонтеров, отвечающих за викторину. Также, по мнению источников, связанных с политической сферой, на лояльность жителей региона повлияли и премии в размере 5000 рублей, которые власти накануне выдали 48 тысяч сотрудниц бюджетной сферы. Жителей региона завлекают на выборы ярмарками и розыгрышем призов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «С учетом того, что Курган, где живет наибольшее количество избирателей, показывал не самую высокую явку, сейчас в регионе хороший показатель. Это результат мобилизации всех ресурсов, но, в первую очередь, общества. В связи с внешним давлением на страну оно стало более монолитным. Поэтому в целом по всей стране будет отмечаться высокая явка», — поделился своим мнением с URA.RU политолог Александр Безделов. Он также согласился, что на явку, в том числе, повлияло проведение викторины. По его мнению, по итогу трех дней это увеличит явку не менее чем на 15%. Выборы проходят с 15 по 17 марта. Всего в Курганской области насчитывается 660 357 избирателей и 799 участков для голосования. За голосованием следят 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей. На участках для жителей региона помимо викторины проводятся ярмарки сельхозпроизводителей, концерты, выставки и другие мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Явка избирателей на выборах президента в Курганской области в первый день голосования составила 38,68%. Собеседники URA.RU, связанные с политической сферой считают, что таким образом власти региона создали себе возможность для маневра. Информация о явке размещена в системе ГАС «Выборы». В 2021 году на выборы депутатов Госдумы в первый день голосования пришло только 18,92% жителей Курганской области. «Власти постарались в первый день выдать максимальный результат по явке. Это дает им возможность для большего маневра. В правительстве проанализируют, с какой категорией нужно усилить работу, чтобы более точечно активизировать явку», — рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев. По данным, опубликованным в первый день голосования на сайте областного избиркома, в регионе проголосовали 38,68% избирателей. Самым активным стал Звериноголовский муниципальный округ, где на выборы уже пришли 57,55% избирателей. Курган традиционно является самым неактивным в регионе в плане избирательной активности. Западная ТИК зафиксировала 35,38% избирателей, а Восточная ТИК — 36,52%. Результатам высокой явки, по мнению собеседников URA.RU, является то, что в первый день обычно голосуют рабочие заводов и бюджетники, которых легче убедить прийти голосовать. Также на увеличение явки повлияло проведение розыгрыша в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». Призовой фонд викторины состоит из более 4000 подарков, в том числе трех машин и однокомнатной квартиры в Кургане. По данным журналистов URA.RU, на избирательных участках собиралась очередь возле волонтеров, отвечающих за викторину. Также, по мнению источников, связанных с политической сферой, на лояльность жителей региона повлияли и премии в размере 5000 рублей, которые власти накануне выдали 48 тысяч сотрудниц бюджетной сферы. «С учетом того, что Курган, где живет наибольшее количество избирателей, показывал не самую высокую явку, сейчас в регионе хороший показатель. Это результат мобилизации всех ресурсов, но, в первую очередь, общества. В связи с внешним давлением на страну оно стало более монолитным. Поэтому в целом по всей стране будет отмечаться высокая явка», — поделился своим мнением с URA.RU политолог Александр Безделов. Он также согласился, что на явку, в том числе, повлияло проведение викторины. По его мнению, по итогу трех дней это увеличит явку не менее чем на 15%. Выборы проходят с 15 по 17 марта. Всего в Курганской области насчитывается 660 357 избирателей и 799 участков для голосования. За голосованием следят 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей. На участках для жителей региона помимо викторины проводятся ярмарки сельхозпроизводителей, концерты, выставки и другие мероприятия.