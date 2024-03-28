Власти России готовят жесткие правила для мигрантов

Теракт в «Крокусе» ускорил работу над поручением Путина

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
По поручению президента РФ Владимира Путина в России разработан новый закон, регулирующий миграционную политику Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Власти РФ готовят большой закон, который будет регулировать приток мигрантов, прежде всего, трудовых, и правила их пребывания в РФ. Как рассказали URA.RU сразу несколько собеседников, знакомых с ситуацией, законопроект почти готов к внесению в Госдуму. После страшного теракта в «Крокусе» даже у критически настроенных чиновников не осталось сомнений, что система регулирования миграционных потоков нуждается в ужесточении. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено уже в этом году.

Дискуссия вокруг миграционной темы вспыхнула с новой силой в тот же день, что и произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Расправу над людьми, пришедшими на концерт группы «Пикник», устроили завербованные выходцы из Таджикистана. Президент Путин в своем обращении к нации постарался предупредить межнациональную рознь и заявил, что терроризм не имеет национальности.

Заседание Правительства Российской Федерации. Москва
За привлечение мигрантов в Россию выступает «строительное лобби» во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным: приезжие — дешевая рабочая сила
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Поручение об изменении миграционной политики Путин дал почти три года назад. Большой законопроект почти готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом URA.RU сообщили член СПЧ Кирилл Кабанов и директор Центра миграционной политики Ольга Чудинова. Эксперты объяснили, что время для этих изменений действительно пришло. Они объясняют, что теракт в «Крокусе» стал самым шокирующим проявлением слабого контроля за миграционными процессами.

На коллегии Генпрокуратуры России 26 марта Путин озвучил статистику за 2023 год по преступлениям со стороны незаконных и трудовых мигрантов: их стало больше на 75% (21 тысяча 894 случая). «Прокурорам необходимо проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономически целесообразного использования иностранной рабочей силы», — потребовал президент.

Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург
Количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло, как и количество незаконных регистраций в России
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В МВД России заявили о росте почти на 9% (34,9 тысячи) случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в РФ. За нарушение миграционного законодательства из страны депортированы более 100 тысяч человек.

По мнению Кирилла Кабанова, в Россию часто приезжают носители радикальных религиозных взглядов, «которые не признают наших законов и являются носителями идеологии построения всемирного халифата». Не раскрывая подробности, член СПЧ рассказал, что мигранты чаще стали задерживаться за педофилию, бандитизм и грабежи.

«Опасность несут незаконные религиозные общины, молебные дома, которые есть во всех крупных городах страны. Это грозит созданием анклавов, в которых идет вытеснение наших граждан, — отметил Кабанов. — Высок риск радикализации мусульманских республик — там нарушается культурно-этнический баланс, о чем говорил президент. Тот самый баланс, который в 1990-е годы был достигнут кровью».
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Кабанов раскрыл лишь некоторые детали нового законопроекта. Он отметил, что «речь идет об ужесточении режима пребывания в России». «Причем контролируемого пребывания. Будет введено обязательное требование целевого заезда мигрантов (они не должны свободно перемещаться, как те, что совершили теракт в „Крокусе“). Без подписания документов о контроле пребывания человек просто не сможет устроиться на работу в России», — отметил член СПЧ.

Новый закон, сообщила эксперт Ольга Чудиновских, «вберет в себя содержание трех ныне действующих законов, но в существенно переработанном виде». «Он объединит законы о порядке въезда и выезда из РФ, о миграционном учете и о правовом положении иностранных граждан. Это более 100 страниц. В этом году закон должен быть принят», — отметила она.

Между тем Чудиновских опасается, что серьезные решения будут приняты на фоне эмоционального потрясения, которое пережила вся страна после теракта в «Крокусе». Эксперт считает, что ужесточения, которые планируются в России, могут повторить историю США, где после теракта 11 сентября 2001 года контроль за мигрантами усилился, что сильно осложнило жизнь и им, и тем, кто их «привозит». Например, вузы обязаны отчитываться посещают ли их студенты-мигранты занятия, чем они занимаются.

Интервью Наумов Станислав Александрович Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Москва
Депутат Станислав Наумов убежден, что при регулировании миграционной сферы вопросы безопасности страны должны быть на первом месте, а для развития экономики есть другие решения
Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В самой Госдуме мнения по поводу ужесточения миграционной политики расходятся. Даже внутри экономического комитета. Зампредседателя Станислав Наумов считает, что безусловным приоритетом при принятии закона будет безопасность РФ и ее граждан, а экономика должна расти за счет повышения производительности труда и модернизации предприятий. «Жители России не должны себя чувствовать чужими на своей Родине, поэтому никакая экономическая мотивация здесь преобладать не может, — отметил Наумов. —

Мигранты должны приезжать в Россию со знанием русского языка, трудовые контракты с ними могут заключаться не более, чем на два года (средний срок реализации проекта). Работодатели обязаны установить тотальный контроль за своими иностранными работниками. Плюс — введение биометрии».
Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва
Что делать с трудовыми мигрантами, Госдума должна решить уже в 2024 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой зампред этого же думского комитета Артем Кирьянов отмечает, что ориентироваться нужно «на потребности экономики», которая «требует притока рабочих из зарубежья». «Качество миграционного потока должно жестко контролироваться государством», — считает он.

В том, что миграционная система будут жестко отрегулирована, сомнений у члена СПЧ Кирилла Кабанова нет. По его словам, после теракта в «Крокусе» о необходимости ужесточить миграционное законодательство в кабинетах власти открыто заговорили даже те, кто до сих пор старался держать свое мнение при себе.

«Риторика изменилась. Все понимают, что мы должны защищать интересы своей страны и своих граждан. Понимают, что нужны не декларации, а конкретные меры», — сказал Кабанов.
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И здесь, по мнению эксперта Ольги Чудиновских, главное — не забыть и об ответственности для тех, кто привозит мигрантов, и кто их регистрирует в госструктурах. «В законе не должно быть вот таких лазеек, которые позволяют нанимать нелегальных мигрантов — коррупционная составляющая в самой системе должна быть исключена», — считает Чудиновских.

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Власти РФ готовят большой закон, который будет регулировать приток мигрантов, прежде всего, трудовых, и правила их пребывания в РФ. Как рассказали URA.RU сразу несколько собеседников, знакомых с ситуацией, законопроект почти готов к внесению в Госдуму. После страшного теракта в «Крокусе» даже у критически настроенных чиновников не осталось сомнений, что система регулирования миграционных потоков нуждается в ужесточении. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено уже в этом году. Дискуссия вокруг миграционной темы вспыхнула с новой силой в тот же день, что и произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Расправу над людьми, пришедшими на концерт группы «Пикник», устроили завербованные выходцы из Таджикистана. Президент Путин в своем обращении к нации постарался предупредить межнациональную рознь и заявил, что терроризм не имеет национальности. Поручение об изменении миграционной политики Путин дал почти три года назад. Большой законопроект почти готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом URA.RU сообщили член СПЧ Кирилл Кабанов и директор Центра миграционной политики Ольга Чудинова. Эксперты объяснили, что время для этих изменений действительно пришло. Они объясняют, что теракт в «Крокусе» стал самым шокирующим проявлением слабого контроля за миграционными процессами. На коллегии Генпрокуратуры России 26 марта Путин озвучил статистику за 2023 год по преступлениям со стороны незаконных и трудовых мигрантов: их стало больше на 75% (21 тысяча 894 случая). «Прокурорам необходимо проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономически целесообразного использования иностранной рабочей силы», — потребовал президент. В МВД России заявили о росте почти на 9% (34,9 тысячи) случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в РФ. За нарушение миграционного законодательства из страны депортированы более 100 тысяч человек. По мнению Кирилла Кабанова, в Россию часто приезжают носители радикальных религиозных взглядов, «которые не признают наших законов и являются носителями идеологии построения всемирного халифата». Не раскрывая подробности, член СПЧ рассказал, что мигранты чаще стали задерживаться за педофилию, бандитизм и грабежи. Кабанов раскрыл лишь некоторые детали нового законопроекта. Он отметил, что «речь идет об ужесточении режима пребывания в России». «Причем контролируемого пребывания. Будет введено обязательное требование целевого заезда мигрантов (они не должны свободно перемещаться, как те, что совершили теракт в „Крокусе“). Без подписания документов о контроле пребывания человек просто не сможет устроиться на работу в России», — отметил член СПЧ. Между тем Чудиновских опасается, что серьезные решения будут приняты на фоне эмоционального потрясения, которое пережила вся страна после теракта в «Крокусе». Эксперт считает, что ужесточения, которые планируются в России, могут повторить историю США, где после теракта 11 сентября 2001 года контроль за мигрантами усилился, что сильно осложнило жизнь и им, и тем, кто их «привозит». Например, вузы обязаны отчитываться посещают ли их студенты-мигранты занятия, чем они занимаются. В самой Госдуме мнения по поводу ужесточения миграционной политики расходятся. Даже внутри экономического комитета. Зампредседателя Станислав Наумов считает, что безусловным приоритетом при принятии закона будет безопасность РФ и ее граждан, а экономика должна расти за счет повышения производительности труда и модернизации предприятий. «Жители России не должны себя чувствовать чужими на своей Родине, поэтому никакая экономическая мотивация здесь преобладать не может, — отметил Наумов. — Другой зампред этого же думского комитета Артем Кирьянов отмечает, что ориентироваться нужно «на потребности экономики», которая «требует притока рабочих из зарубежья». «Качество миграционного потока должно жестко контролироваться государством», — считает он. В том, что миграционная система будут жестко отрегулирована, сомнений у члена СПЧ Кирилла Кабанова нет. По его словам, после теракта в «Крокусе» о необходимости ужесточить миграционное законодательство в кабинетах власти открыто заговорили даже те, кто до сих пор старался держать свое мнение при себе. И здесь, по мнению эксперта Ольги Чудиновских, главное — не забыть и об ответственности для тех, кто привозит мигрантов, и кто их регистрирует в госструктурах. «В законе не должно быть вот таких лазеек, которые позволяют нанимать нелегальных мигрантов — коррупционная составляющая в самой системе должна быть исключена», — считает Чудиновских.
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