Власти России готовят жесткие правила для мигрантов

Теракт в «Крокусе» ускорил работу над поручением Путина

28 марта 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Власти РФ готовят большой закон, который будет регулировать приток мигрантов, прежде всего, трудовых, и правила их пребывания в РФ. Как рассказали URA.RU сразу несколько собеседников, знакомых с ситуацией, законопроект почти готов к внесению в Госдуму. После страшного теракта в «Крокусе» даже у критически настроенных чиновников не осталось сомнений, что система регулирования миграционных потоков нуждается в ужесточении. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено уже в этом году. Дискуссия вокруг миграционной темы вспыхнула с новой силой в тот же день, что и произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Расправу над людьми, пришедшими на концерт группы «Пикник», устроили завербованные выходцы из Таджикистана. Президент Путин в своем обращении к нации постарался предупредить межнациональную рознь и заявил, что терроризм не имеет национальности. Поручение об изменении миграционной политики Путин дал почти три года назад. Большой законопроект почти готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом URA.RU сообщили член СПЧ Кирилл Кабанов и директор Центра миграционной политики Ольга Чудинова. Эксперты объяснили, что время для этих изменений действительно пришло. Они объясняют, что теракт в «Крокусе» стал самым шокирующим проявлением слабого контроля за миграционными процессами. На коллегии Генпрокуратуры России 26 марта Путин озвучил статистику за 2023 год по преступлениям со стороны незаконных и трудовых мигрантов: их стало больше на 75% (21 тысяча 894 случая). «Прокурорам необходимо проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономически целесообразного использования иностранной рабочей силы», — потребовал президент. В МВД России заявили о росте почти на 9% (34,9 тысячи) случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в РФ. За нарушение миграционного законодательства из страны депортированы более 100 тысяч человек. По мнению Кирилла Кабанова, в Россию часто приезжают носители радикальных религиозных взглядов, «которые не признают наших законов и являются носителями идеологии построения всемирного халифата». Не раскрывая подробности, член СПЧ рассказал, что мигранты чаще стали задерживаться за педофилию, бандитизм и грабежи. Кабанов раскрыл лишь некоторые детали нового законопроекта. Он отметил, что «речь идет об ужесточении режима пребывания в России». «Причем контролируемого пребывания. Будет введено обязательное требование целевого заезда мигрантов (они не должны свободно перемещаться, как те, что совершили теракт в „Крокусе“). Без подписания документов о контроле пребывания человек просто не сможет устроиться на работу в России», — отметил член СПЧ. Между тем Чудиновских опасается, что серьезные решения будут приняты на фоне эмоционального потрясения, которое пережила вся страна после теракта в «Крокусе». Эксперт считает, что ужесточения, которые планируются в России, могут повторить историю США, где после теракта 11 сентября 2001 года контроль за мигрантами усилился, что сильно осложнило жизнь и им, и тем, кто их «привозит». Например, вузы обязаны отчитываться посещают ли их студенты-мигранты занятия, чем они занимаются. В самой Госдуме мнения по поводу ужесточения миграционной политики расходятся. Даже внутри экономического комитета. Зампредседателя Станислав Наумов считает, что безусловным приоритетом при принятии закона будет безопасность РФ и ее граждан, а экономика должна расти за счет повышения производительности труда и модернизации предприятий. «Жители России не должны себя чувствовать чужими на своей Родине, поэтому никакая экономическая мотивация здесь преобладать не может, — отметил Наумов. — Другой зампред этого же думского комитета Артем Кирьянов отмечает, что ориентироваться нужно «на потребности экономики», которая «требует притока рабочих из зарубежья». «Качество миграционного потока должно жестко контролироваться государством», — считает он. В том, что миграционная система будут жестко отрегулирована, сомнений у члена СПЧ Кирилла Кабанова нет. По его словам, после теракта в «Крокусе» о необходимости ужесточить миграционное законодательство в кабинетах власти открыто заговорили даже те, кто до сих пор старался держать свое мнение при себе. И здесь, по мнению эксперта Ольги Чудиновских, главное — не забыть и об ответственности для тех, кто привозит мигрантов, и кто их регистрирует в госструктурах. «В законе не должно быть вот таких лазеек, которые позволяют нанимать нелегальных мигрантов — коррупционная составляющая в самой системе должна быть исключена», — считает Чудиновских.