С полярного круга в самую южную точку России

Велосипедист из Салехарда посвятил супермарафон в 6000 километров родному городу

28 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Свое путешествие Юрий Петрохалкин начал от стелы «Полярный круг» в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Более шести тысяч километров на велосипеде: от главного города Полярного круга до самой высокогорной и крайней географической точки России — села Куруш в Дагестане, а оттуда в поселок городского типа Черноморский в Краснодарском крае — так выглядит супервеломарафон «Салехард 430». О том, как возникла идея пробега и почему был выбран такой маршрут, велосипедист Юрий Петрохалкин рассказал корреспонденту URA.RU. «Село Куруш я решил посетить только потому, что это самая южная географическая точка России. Сперва посыл поездки был — добраться с Полярного круга до южной точки. Но потом я решил продлить маршрут. Я родился в Краснодарском крае в поселке Черноморский, поэтому туда еду», — рассказывает Юрий Петрохалкин. Поездку в Черноморский Петрохалкин планировал давно: собирался посетить «малую родину» с семьей традиционным способом — на поезде, но поездка все откладывалась. Тогда велосипедист наконец решил осуществить давнюю мечту о веломарафоне, конечным пунктом которого станет поселок в Краснодарском крае. Свой марафон Юрий Петрохалкин посветил любимому городу, в котором прожил всю жизнь — Салехарду. Велопробег в 6200 километров посвящен юбилею города на Полярном круге — 430 лет со дня основания. Столь дальняя поездка для Юрия первая. Дома, в Салехарде, он проезжал по 100 километров каждый день. Хоть он и не является профессиональным спортсменом-велосипедистом, Юрий уверен в своей физической подготовке. Вдали от дома велосипедист встретил старого друга Юрий Петрохалкин, личная страница в VK Фото: «В Салехарде я занимаюсь теннисом как любитель — у нас проводятся соревнования, в них я побеждал много раз. Также ездил в Санкт-Петербург на турнир ветеранов и два раза участвовал в „Russian Open“ в Турции — это самый крупный в мире теннисный турнир на любительском уровне», — вспоминает Юрий. Петрохалкин радиооператор — он ремонтирует и устанавливает антенны. С профессией также связывает свою любовь к радио — у него есть лицензия на работу в эфире и индивидуальный позывной, который указан на велосипеде сзади в виде номерного знака: «R8KW» (Радио 8 Киловатт Василий). По этому позывному во всем мире радиолюбители могут узнать марафонца, где бы он ни был. Близкие Юрия поддержали его во всем: взрослые сын и дочь порадовались за отца. Жена сперва отнеслась настороженно к поездке — волновалась за мужа, но после убедилась в его решимости и отбросила сомнения. Собеседник отмечает: график поездки лишь примерный, точно сказать, сколько ему удастся проехать за день, невозможно. Очень многое зависит от состояния дороги, погоды и попутного ветра. «Я думал, что пробег будет по 120 километров каждый день и я управлюсь с марафоном за 50 дней. Но сейчас иду на опережение графика — более 140 километров в день», — рассказывает Петрохалкин. Иногда за день велосипедист может преодолеть более 200 километров. Люди не всегда верят, что на велосипеде можно проделать такой большой путь, но фото на память с ним делают охотно Юрий Петрохалкин, личная страница в VK Фото: В подготовке к велопробегу Юрию помог товарищ, который занимается марафонами. Друг подсказал, какие спортивные электролиты следует взять с собой в поездку для восполнения энергии, а также посоветовал специальные гели, которые необходимы для восстановления мышц после длительной и интенсивной работы. По пути Юрий останавливается у своих друзей — ночует в гостях, пополняет запасы провизии. Но, покидая родные места, ему часто приходится останавливаться на заправках или ночевать в палатке прямо в лесу. В путь он предусмотрительно взял походную плитку, но иной раз воспользоваться ей велосипедисту не удается. Однако все неудобства марафонцу нипочем: он уверен, что временный дискомфорт его лишь укрепляет. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Салехарда преодолеет более шести тысяч километров на велосипеде. Ямальский спортсмен Юрий Петрохалкин в считанные дни проехал более 1000 км и покинул Ямал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более шести тысяч километров на велосипеде: от главного города Полярного круга до самой высокогорной и крайней географической точки России — села Куруш в Дагестане, а оттуда в поселок городского типа Черноморский в Краснодарском крае — так выглядит супервеломарафон «Салехард 430». О том, как возникла идея пробега и почему был выбран такой маршрут, велосипедист Юрий Петрохалкин рассказал корреспонденту URA.RU. «Село Куруш я решил посетить только потому, что это самая южная географическая точка России. Сперва посыл поездки был — добраться с Полярного круга до южной точки. Но потом я решил продлить маршрут. Я родился в Краснодарском крае в поселке Черноморский, поэтому туда еду», — рассказывает Юрий Петрохалкин. Поездку в Черноморский Петрохалкин планировал давно: собирался посетить «малую родину» с семьей традиционным способом — на поезде, но поездка все откладывалась. Тогда велосипедист наконец решил осуществить давнюю мечту о веломарафоне, конечным пунктом которого станет поселок в Краснодарском крае. Свой марафон Юрий Петрохалкин посветил любимому городу, в котором прожил всю жизнь — Салехарду. Велопробег в 6200 километров посвящен юбилею города на Полярном круге — 430 лет со дня основания. «В Салехарде я занимаюсь теннисом как любитель — у нас проводятся соревнования, в них я побеждал много раз. Также ездил в Санкт-Петербург на турнир ветеранов и два раза участвовал в „Russian Open“ в Турции — это самый крупный в мире теннисный турнир на любительском уровне», — вспоминает Юрий. Петрохалкин радиооператор — он ремонтирует и устанавливает антенны. С профессией также связывает свою любовь к радио — у него есть лицензия на работу в эфире и индивидуальный позывной, который указан на велосипеде сзади в виде номерного знака: «R8KW» (Радио 8 Киловатт Василий). По этому позывному во всем мире радиолюбители могут узнать марафонца, где бы он ни был. Близкие Юрия поддержали его во всем: взрослые сын и дочь порадовались за отца. Жена сперва отнеслась настороженно к поездке — волновалась за мужа, но после убедилась в его решимости и отбросила сомнения. Собеседник отмечает: график поездки лишь примерный, точно сказать, сколько ему удастся проехать за день, невозможно. Очень многое зависит от состояния дороги, погоды и попутного ветра. В подготовке к велопробегу Юрию помог товарищ, который занимается марафонами. Друг подсказал, какие спортивные электролиты следует взять с собой в поездку для восполнения энергии, а также посоветовал специальные гели, которые необходимы для восстановления мышц после длительной и интенсивной работы. По пути Юрий останавливается у своих друзей — ночует в гостях, пополняет запасы провизии. Но, покидая родные места, ему часто приходится останавливаться на заправках или ночевать в палатке прямо в лесу. В путь он предусмотрительно взял походную плитку, но иной раз воспользоваться ей велосипедисту не удается. Однако все неудобства марафонцу нипочем: он уверен, что временный дискомфорт его лишь укрепляет. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Салехарда преодолеет более шести тысяч километров на велосипеде. Ямальский спортсмен Юрий Петрохалкин в считанные дни проехал более 1000 км и покинул Ямал.