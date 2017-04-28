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Главные новости Курганской области
12:30  28 апреля 2017 5

Из Кургана отменили единственный рейс в Сочи

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, ямал
Авиакомпания "Ямал" передумала выполнять летние рейсы для курганцевФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» без объяснения причин отменила рейс Курган — Сочи. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь АО «Аэропорт «Курган» Надежда Ефремовцева.

«Для нас это стало неожиданностью, — сказала она, — Сейчас ведутся переговоры с другой с авиакомпанией. Мы надеемся, что будет достигнута договоренность. Возможно, рейс в Сочи будет выполняться с регулярностью три раза в неделю».

Ранее «Ямал» планировал выполнять полеты из Кургана в Сочи на самолетах «Сухой Суперджет 100» один раз в неделю. Продажа билетов стартовала 10 апреля. Сколько билетов было продано, в курганском аэропорту уточнить не смогли, претензии по возврату денег следует предъявлять авиакомпании.

Анна Бояркина
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