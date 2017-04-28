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Главные новости Тюменской области
13:02  28 апреля 2017 4

Проверьте, а вы в безопасности? В Тюмени внепланово завыли 169 сирен. Ищут районы, куда их звук не доходит

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В Тюмени включили сиреныФото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в пятницу, 28 апреля, в 11:30, завыли сирены единой системы оповещения. В городском департаменте безопасности жизнедеятельности корреспонденту «URA.RU» сообщили, что проверка системы экстренного оповещения проводится в преддверии паводкового периода.

Сирены звучали около пяти минут. Услышав сигнал «Внимание всем!», горожане должны включить теле- или радиоприемники и прослушать сообщение, из которого они узнают причину звучания сирен.

Как правило, сирены включают дважды в год для проведения плановых проверок. Сегодня прошла внеплановая проверка, связанная с подготовкой к паводковому периоду.

Сейчас в городе установлено 169 сирен, слышно их должно быть практически в каждом уголке Тюмени. Зоны звучания сирен в условиях городской застройки не очень большие, поэтому осталось еще несколько территорий, на которых нужно поставить такие установки, пояснили в департаменте. В этом году планируется установить еще 10-11 сирен.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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