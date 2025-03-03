В СИЗО Тюмени ответили на жалобы арестантов из ХМАО на питание

Заключенным в СИЗО №1 полагается трехразовое питание, а все продукты проходят контроль качества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области после жалоб арестантов на качество питания.
«В адрес руководства СИЗО №1 УФСИН России по Тюменской области жалоб на качество приготовления пищи не поступало. Рацион питания в исправительных колониях и СИЗО регламентирован на законодательном уровне. Ежедневно в учреждениях выполняется контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд. Раскладка продуктов составляется еженедельно, отдельно по каждой норме питания», — сообщили агентству в ведомстве.
Один из осужденных, который в настоящий момент находится в СИЗО №1 Тюмени рассказал журналисту URA.RU о меню в учреждении. «Утром подают кашу, овсянку, перловку либо гречку на воде. На обед — свекольный суп, рассольник, гороховый или макаронный. На второе вареная картошка кусочками, бывает смешана с курицей Перловка, говядина, кисель или компот. А на ужин иногда жидкая картошка, бывает гречка или свежая капуста без соли и лука. По шесть кусочков хлеба, черного и белого. Вообще питание иногда горячее, иногда холодное», — поделился осужденный.
Ранее агентство писало, что экс- замгубернатора ХМАО Шипилова этапировали в СИЗО Тюмени. До этого заключенные изолятора жаловались на качество питания в учреждении.
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