03 марта 2025

Тюменца осудят в Томске за убийство почти 30-летней давности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец ждет суда под арестом в Томске
Тюменец ждет суда под арестом в Томске Фото:

Тюменец предстанет перед судом в Томске: его будут судить за убийства, совершенные в 1996 и 1998 годах, а также за покушение на убийство. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Томской области. Мужчина участвовал в разборках криминальных группировок, а задержали его спустя годы в Тюмени.

«По данным следствия, в 1996 году между лицами из двух противоборствующих криминальных группировок Томска произошел конфликт. 8 апреля 1996 года товарищ обвиняемого и два его оппонента встретились для устранения возникших разногласий. Наблюдая за развивающимся не в пользу друга конфликтом, тюменец решил убить двух его соперников. Он произвел выстрел в область живота одному из мужчин. Пострадавшего доставили в больницу, но он не выжил», — рассказали следователи.

Вторая жертва также оказалась под прицелом, но оружие дало осечку. В это время к месту конфликта двигались правоохранители, поэтому тюменец скрылся.

В декабре 1998 года этот же мужчина убил знакомого. Они находились в квартире, где поссорились, и преступник не менее шести раз выстрелил из пистолета в оппонента. 

С тех пор злоумышленника разыскивали. В 2024 году удалось найти новых свидетелей по делам, а затем и следы на местах происшествий совпали с отпечатками обвиняемого. Арестовали 58-летнего мужчину в Тюмени. Он признал свою вину и в ожидании суда находится под арестом. 

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Тюменец предстанет перед судом в Томске: его будут судить за убийства, совершенные в 1996 и 1998 годах, а также за покушение на убийство. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Томской области. Мужчина участвовал в разборках криминальных группировок, а задержали его спустя годы в Тюмени. «По данным следствия, в 1996 году между лицами из двух противоборствующих криминальных группировок Томска произошел конфликт. 8 апреля 1996 года товарищ обвиняемого и два его оппонента встретились для устранения возникших разногласий. Наблюдая за развивающимся не в пользу друга конфликтом, тюменец решил убить двух его соперников. Он произвел выстрел в область живота одному из мужчин. Пострадавшего доставили в больницу, но он не выжил», — рассказали следователи. Вторая жертва также оказалась под прицелом, но оружие дало осечку. В это время к месту конфликта двигались правоохранители, поэтому тюменец скрылся. В декабре 1998 года этот же мужчина убил знакомого. Они находились в квартире, где поссорились, и преступник не менее шести раз выстрелил из пистолета в оппонента.  С тех пор злоумышленника разыскивали. В 2024 году удалось найти новых свидетелей по делам, а затем и следы на местах происшествий совпали с отпечатками обвиняемого. Арестовали 58-летнего мужчину в Тюмени. Он признал свою вину и в ожидании суда находится под арестом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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