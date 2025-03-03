Тюменец предстанет перед судом в Томске: его будут судить за убийства, совершенные в 1996 и 1998 годах, а также за покушение на убийство. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Томской области. Мужчина участвовал в разборках криминальных группировок, а задержали его спустя годы в Тюмени.
«По данным следствия, в 1996 году между лицами из двух противоборствующих криминальных группировок Томска произошел конфликт. 8 апреля 1996 года товарищ обвиняемого и два его оппонента встретились для устранения возникших разногласий. Наблюдая за развивающимся не в пользу друга конфликтом, тюменец решил убить двух его соперников. Он произвел выстрел в область живота одному из мужчин. Пострадавшего доставили в больницу, но он не выжил», — рассказали следователи.
Вторая жертва также оказалась под прицелом, но оружие дало осечку. В это время к месту конфликта двигались правоохранители, поэтому тюменец скрылся.
В декабре 1998 года этот же мужчина убил знакомого. Они находились в квартире, где поссорились, и преступник не менее шести раз выстрелил из пистолета в оппонента.
С тех пор злоумышленника разыскивали. В 2024 году удалось найти новых свидетелей по делам, а затем и следы на местах происшествий совпали с отпечатками обвиняемого. Арестовали 58-летнего мужчину в Тюмени. Он признал свою вину и в ожидании суда находится под арестом.
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