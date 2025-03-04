Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайну в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил роль российской стороны в формировании многополярного мира и проблемы, возникающие из-за противодействия Запада. Он подчеркнул значимость России в мировых процессах, ссылаясь на предсказания, записанные в древней буддийской притче, в которой фигурируют священные коровы.
В ходе беседы премьер Мьянмы подарил Путину книгу, изданную в 1942 году, которая содержит древние буддийские предсказания о роли России в мире. В ней говорилось о том, что священные коровы РФ и Мьянмы сделают две страны партнерами и укрепят их связи. Так, по словам Мин Аун Хлайну, священная корова станет «российским королем».
«Благодаря России мы движемся к многополярности, но на Западе [выступают] против, поэтому [разворачивается] такая ситуация на Украине», — заявил премьер-министр Мьянмы в ходе переговоров, трансляция которых проходит на теле6канале «Россия 24». Мин Аун Хлайну также упомянул о важности российских военных технологий и их роли в современных международных отношениях.
В ходе переговоров Мин Аун Хлайну подарил Владимиру Путину слонят. Их отправили в Московский зоопарк. Он также выразил уважение и любовь к России.
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