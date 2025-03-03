03 марта 2025

В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Отмечается и рост заболеваемости гриппом
Отмечается и рост заболеваемости гриппом Фото:

В Тюменской области за прошедшую недели рост заболеваемости ОРВИ составил 5,4%. Такую статистику приводит Роспотребнадзор региона.

«По итогам девятой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей», — сообщается в telegram-канале ведомства. При этом эпидпороги во всех возрастных группах не превышены.

Специалисты отмечают увеличение доли вирусов гриппа. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1). Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю напротив снизилась на 33%.

В предыдущие недели в Тюменской области также наблюдался значительный рост заболеваемости ОРВИ, достигавший 14,9%. Особенностью того периода было преобладание вирусов негриппозной этиологии, однако уже тогда начало увеличиваться количество случаев заражения вирусами гриппа.

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В Тюменской области за прошедшую недели рост заболеваемости ОРВИ составил 5,4%. Такую статистику приводит Роспотребнадзор региона. «По итогам девятой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей», — сообщается в telegram-канале ведомства. При этом эпидпороги во всех возрастных группах не превышены. Специалисты отмечают увеличение доли вирусов гриппа. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1). Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю напротив снизилась на 33%. В предыдущие недели в Тюменской области также наблюдался значительный рост заболеваемости ОРВИ, достигавший 14,9%. Особенностью того периода было преобладание вирусов негриппозной этиологии, однако уже тогда начало увеличиваться количество случаев заражения вирусами гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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