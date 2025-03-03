В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

В Тюменской области за прошедшую недели рост заболеваемости ОРВИ составил 5,4%. Такую статистику приводит Роспотребнадзор региона.
«По итогам девятой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей», — сообщается в telegram-канале ведомства. При этом эпидпороги во всех возрастных группах не превышены.
Специалисты отмечают увеличение доли вирусов гриппа. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1). Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю напротив снизилась на 33%.
В предыдущие недели в Тюменской области также наблюдался значительный рост заболеваемости ОРВИ, достигавший 14,9%. Особенностью того периода было преобладание вирусов негриппозной этиологии, однако уже тогда начало увеличиваться количество случаев заражения вирусами гриппа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!