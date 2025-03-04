Россия заинтересована в сотрудничестве с американскими компаниями, включая проекты в Донбассе и Новороссии, но реализация такого партнерства возможна только после отмены санкций США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве, открыты к сотрудничеству. Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях... Включая новые регионы», — заявил Песков в интервью радиостанции «Маяк».
Президент России Владимир Путин также выразил готовность рассмотреть возможность реализации крупных экономических проектов с Соединенными Штатами, особенно в контексте урегулирования ситуации на Украине. Среди потенциальных направлений сотрудничества он выделил проекты по добыче редкоземельных металлов и производству алюминия.
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