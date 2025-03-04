04 марта 2025

Песков: Россия готова работать с США в Донбассе и Новороссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ готова работать с США после снятия санкций
Песков заявил, что РФ готова работать с США после снятия санкций Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия заинтересована в сотрудничестве с американскими компаниями, включая проекты в Донбассе и Новороссии, но реализация такого партнерства возможна только после отмены санкций США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве, открыты к сотрудничеству. Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях... Включая новые регионы», — заявил Песков в интервью радиостанции «Маяк».

Президент России Владимир Путин также выразил готовность рассмотреть возможность реализации крупных экономических проектов с Соединенными Штатами, особенно в контексте урегулирования ситуации на Украине. Среди потенциальных направлений сотрудничества он выделил проекты по добыче редкоземельных металлов и производству алюминия.

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Россия заинтересована в сотрудничестве с американскими компаниями, включая проекты в Донбассе и Новороссии, но реализация такого партнерства возможна только после отмены санкций США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы заинтересованы в сотрудничестве, открыты к сотрудничеству. Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях... Включая новые регионы», — заявил Песков в интервью радиостанции «Маяк». Президент России Владимир Путин также выразил готовность рассмотреть возможность реализации крупных экономических проектов с Соединенными Штатами, особенно в контексте урегулирования ситуации на Украине. Среди потенциальных направлений сотрудничества он выделил проекты по добыче редкоземельных металлов и производству алюминия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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