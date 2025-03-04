Власти США объяснили санкции против Мексики, Канады и Китая

Введение США торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая нужно для противодействия нелегальному импорту фентанила. Это не следует рассматривать как начало торговой войны, сообщил министр торговли США Говард Латник.
«Нынешняя тарифная политика вызвана ситуацией с наркотикам», — заявил Латник, комментируя то, зачем американские власти ввели пошлины для ряда стран. Его слова передает телеканал CNBC.
Так, в Штатах сейчас происходит увеличение числа случаев смерти от синтетических опиоидов. Количество смертей ежегодно достигает примерно 75 тысяч случаев. Говард Латник подчеркнул, что, несмотря на эффективную работу служб безопасности обеих стран на границе, до сих пор не удалось полностью пресечь нелегальный импорт фентанила, который производится в КНР и поступает в США через границы с Канадой и Мексикой.
Латник выразил надежду на то, что введенные пошлины могут быть отменены в случае достижения более значительных успехов в борьбе с наркотрафиком. По его словам, эти меры символизируют «перезагрузку торговой политики» и могут привести к повышению цен на товары и услуги в краткосрочной перспективе. Однако министр уверен, что в долгосрочной перспективе ситуация изменится к лучшему.
Ранее, из-за введения торговых пошлин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия американского лидера Дональда Трампа как глупые. Кроме того, он подчеркнул, что Канада не станет частью Штатов и выразил опасения, что действия Трампа направлены на подрыв канадской экономики с целью ее последующей аннексии.
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