На Ямале начальника угрозыска будут судить из-за кондитера, казино и взяток

17:26 28 апреля 2017 0

"Крышевание" подпольного казино - одна из самых сложнодоказуемых статей обвинения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закончено расследование по объемному уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников уголовного розыска отдела полиции Нового Уренгоя. Речь идет об и. о. начальника отдела уголовного розыска и двух оперуполномоченных. Это дело Богачева и Мышакина, о котором агентство рассказывало год назад.

Полицейских задерживали сотрудники собственной безопасности управления МВД Ямала и ФСБ. В процессе расследования в число обвиняемых также вошел другой сотрудник полиции — Шиве. Четвертым обвиняемым является организатор подпольного казино в Новом Уренгое, уроженец Азербайджана с обширными связями в диаспоре — Эльшам Алиев. Он является связующим звеном почти во всех преступных эпизодах полицейских. Дело готовится к передаче в суд — прокуратура должна утвердить обвинительное заключение. «URA.RU» располагает эксклюзивными подробностями дела.

В нем множество эпизодов. Во-первых, и.о главы отдела уголовного розыска Кирилла Богачева и оперуполномоченного Станислава Мышакина обвиняют в «крышевании» незаконного игорного бизнеса в Новом Уренгое.

Согласно фабуле уголовного дела, игровые автоматы стояли в доме у кондитера Эльшама Алиева. Силовики во время рейдов полиции предупреждали его о готовящихся проверках.

Связывали их дружеские отношения. Эльшам Алиев и Станислав Мышакин даже создавали вместе кондитерскую. Однако она сгорела. А вот вторая попытка открытия пекарни оказалась успешной — торговый дом «Буше» зарегистрирован супругой Алиева. Кстати, торты этой кондитерской являются деталью в уголовном деле полицейских. Сладости Алиевы давали силовикам бесплатно. Также, по некоторым данным, полицейские получали «займы» от предпринимателя, которые потом не возвращали. Кроме того, они сами посещали комнату с игровыми автоматами.

Со своей стороны полицейские, судя по всему, помогали Алиеву получать информацию не только о рейдах, но и о других делах, которые могли касаться либо самого Алиева, либо его родственников. Например, кондитерскую проверяли специалисты отдела Роспотребнадзора после того, как одна из жительниц города отравилась тортом. Ревизия привела к закрытию пекарни на 45 дней. Однако выяснилось, что женщина, написавшая заявление, на самом деле торт там не покупала. Алиев заподозрил в «подставе» конкурентов. Правоохранители помогли ему найти автора жалобы.

Алиев также является фигурантом другой истории с Богачевым. Кирилла Богачева и Андрея Шиве подозревали в применении силы к одному из задержанных.

В конце ноября 2015 года в рамках опроса в отделе полиции силовики заставляли задержанного приседать, а также Шиве нанес ему удар по голове.

Богачев попросил Алиева найти родственников потерпевшего, чтобы уговорить последнего отказаться от показаний. Очевидно, сделать это ему не удалось, так как и Шиве, и Богачев обвиняются в превышении должностных полномочий.

Также с участием кондитера Алиева бывший и. о. руководителя отдела уголовного розыска Богачев вымогал взятку у родственника одного из подозреваемых в краже.

100 тыс. рублей полицейский намеревался получить за то, чтобы не применять к подозреваемому меру пресечения в виде лишения свободы. Однако родственник задержанного не смог собрать деньги, передача взятки не состоялась, поэтому преступление Богачева квалифицировали как покушение на мошенничество.

В марте 2016 года во время обыска в квартире Богачева последний оскорбил нецензурными словами сотрудника ФСБ, сообщив, что уголовный розыск работает лучше, чем служба безопасности.

Поэтому Богачеву также вменяют в вину оскорбление представителя власти.

«Сотрудники следственного управления проделали огромный объем работы, проведены криминалистические экспертизы. Обвиняемые противодействовали расследованию. Дело расследовалось около года. Потерпевших трое. Опрошено 44 свидетеля», — сообщили в СУ СК Ямала.