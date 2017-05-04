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Главные новости Курганской области
17:52  04 мая 2017 0

Зауралье охвачено огнем. В одном районе объявлен режим ЧС

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня, сельскохозяйственный пал
В Катайском районе объявили режим ЧС из-за пожаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесном фонде Курганской области за последние сутки произошел 21 пожар, огонь прошел более 140 гектаров. В южных районах области установился высокий IV класс опасности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наиболее сложная ситуация в Катайском районе, где из-за пожаров установлен режим ЧС, а также в Далматовском и Петуховском районах. За сутки на территории Далматовского лесничества, которое расположено на территории Далматовского и Катайского районов, было ликвидировано четыре возгорания в лесах на площади 58,7 гектара.

В Петуховском районе было обнаружено и ликвидировано девять пожаров на площади 38 гектаров. По данным специалистов, причина лесных возгораний — переход огня с открытых степных пространств.

По оперативным данным, в четверг, 4 мая, произошло четыре возгорания в лесном фонде указанных районов. В настоящее время горят степи Катайского района.

Всего, как сообщили «URA.RU» в департаменте природных ресурсов, с начала пожароопасного периода в Зауралье произошло уже 125 пожаров в лесах на площади более 3,2 тыс. гектаров.

В Курганской области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Однако, по данным ГУ МЧС, зауральцы игнорируют категорический запрет на сжигание мусора и сухой травы и сознательно продолжают действия с открытым огнем, считая, что «сжигание травы в металлических бочках не имеет к запрещающим действиям никакого отношения». Ежедневно сотрудники составляют по 20 протоколов в отношении дачников, штраф составляет 4 тыс. рублей. В Катайском районе работает аэромобильная группировка из числа сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части области.

Анна Бояркина
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