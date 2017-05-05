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Главные новости Курганской области
10:42  05 мая 2017 0

Курганцы жалуются, что, несмотря на обещания, город продолжают пылесосить «всухую». ВИДЕО

Гринвич и перекладка трамвайных путей на ул. 8 марта. Екатеринбург, пыль, грязь, техника, уборка улиц
Коммунальные машины поднимают клубы пылиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганцы возмущаются, что коммунальные машины, которые убирают улицы, только перегоняют пыль с места на место. Горожане вспоминают обещание руководителя администрации Кургана Андрея Потапова контролировать этот процесс.

Руководитель студии «КомпактТВ» Константин Романов смонтировал видео, в котором разместил живописные кадры клубящейся пыли на дорогах Кургана.

В пресс-службе администрации города «URA.RU» объяснили, что конструктивной особенностью используемых коммунальных машин является то, что они увлажняют, а не поливают пыль. «Сейчас грязи очень много, потребуется неделя или две, чтобы все пришло в норму», — отметили в пресс-службе.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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