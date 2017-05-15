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14:59  15 мая 2017 0

В Тюмени человек-паук снял шокирующее видео. ВИДЕО

Тюменец пообещал снять еще много подобных видеоФото: страница Сергея Девляшова в соцсети "ВКонтакте"

Тюменский скалолаз Сергей Девляшов, прозванный «Человеком-пауком», открыл новый экстремальный сезон шокирующим видео. Рано утром он решил выпить кофе на стреле башенного крана.

Ролик, в котором Сергей поднимается на башенный кран, чтобы выпить кофе, собрал около 9 тыс просмотров. В видеоролике «Утро экстремала» спортсмен рассказывает о подготовке к трюку и предварительных тренировках. Самой шокирующей частью видео стал подъем на кран.

Как рассказал сам спортсмен-экстремал, этим видео он открыл новый сезон. «В этом сезоне будет много подобных видео, но идеи я пока раскрывать не стану», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Сергей.

Видео: Spiderman_tmn, Youtube

Владимир Балтунов
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