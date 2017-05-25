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Главные новости Курганской области
15:04  25 мая 2017 0

«Водный союз» предупреждает об отключении воды в Кургане

Касли. Вода. Челябинск., кран, вода
Без холодной воды останутся больше десятка домов и детский садФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу, 26 мая, бригада «Водного союза» произведет врезку водопровода диаметром 225 мм и длиной 80 м по адресу ул. Пушкина, 1а. В связи с этим, холодное водоснабжение ряда домов и детского сада будет ограничено, сообщили в пресс-службе компании.

Без холодного водоснабжения с 9-00 до 21-00 часов останутся дома по ул. Зорге № 5, 16, 18, 18а; ул. Свердлова № 34, 36; ул. Пушкина №1а (детский сад № 57 «Сказка»); ул. Пушкина № 6,6а, 8, 10, 14.

Анна Бояркина
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