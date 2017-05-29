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Главные новости Курганской области
14:02  29 мая 2017 0

У противников урана в Кургане появился штаб. Протестную идею поддержали коммунисты

Коммунист Сергей Еремин поддержал требования антиуранщиковфото: страница Сергея Еремина во "Вконтакте"

Активисты движения «Курган-Антиуран» собрали 500 подписей под требованием о проведении независимой экологической экспертизы месторождения урана Добровольное в Звериноголовском районе. Сбор подписей продолжается по адресу: ул. Красина, 27 (Рот-Фронт), а также ул. К-Мяготина, 116, стр. 1 (исполком КПРФ), сообщила «URA.RU» активист София Данаилова.

В воскресенье, 28 мая, в Курганском обкоме КПРФ прошло совещание с участием активистов из села Звериноголовское. На мероприятии присутствовали профессор кафедры экологии КГУ Ольга Завьялова и заслуженный эколог России Юрий Мамонтов. Они также поддержали опасения активистов и считают, что перед началом освоения месторождения необходима экологическая экспертиза, которая оценит безопасность добычи урана методом подземного выщелачивания в условиях Добровольного. «Ученые помогли нам составить обращение, которое вместе с подписями мы направим депутатам Государственной Думы и президенту РФ», — добавила София Данаилова.

Председатель исполкома Курганского совета народных депутатов Сергей Еремин подтвердил, что коммунисты поддержали протест антиуранщиков, потому что «жить хочется». Обращение к зауральцам можно посмотреть здесь.

Кроме того, активисты ищут юридическую поддержку. 7 июня в Далматовском районном суде состоится заседание по иску противницы добычи урана Любови Кудряшовой к АО «Далур». Кудряшова просить признать аукцион на право разведки и добычи урана на Добровольном незаконным. По ее словам, до получения лицензии на хозяйственную деятельность должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). У «Далура» ОВОС нет, предприятие обещает представить ее к концу 2018 года.

Как ранее сообщало «URA.RU», антиуранщики опасаются, что предстоящая добыча урана в Звериноголовском районе методом подземного выщелачивания (подъём окисла урана в растворе серной кислоты) неизбежно приведёт к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, озёр и подземных питьевых горизонтов. При этом они отмечают, что область лидирует по числу онкозаболеваний. Аукцион на право разведки и добычи урана на месторождении Добровольное состоялся 11 апреля. АО «Далур» уранового холдинга «Атомредметзолото» приняло в нем участие. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил более 74 млн рублей. Результаты аукциона будут опубликованы позже постановлением правительства РФ.

Анна Бояркина
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