Москвичка забыла в туалете кольцо за 900 тысяч рублей

17:42 29 мая 2017 0

Украшение из розового золота с бриллиантом осталось на раковине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Московские полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего кольцо за 900 тысяч рублей из туалета ресторана в Тверском районе столицы.

Посетительница забыла дорогостоящее украшение в туалете заведения на улице 1-й Тверской-Ямской: она сняла кольцо из розового золота с бриллиантом и положила на край раковины, чтобы вымыть руки, передает телеканал 360. 27-летняя девушка вернулась за свой столик и позже вспомнила об украшении, однако к тому времени оно уже исчезло из туалета.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «кража».

Как писало «URA.RU», 24 мая супруга самарского олигарха Алексея Шаповала Ксения Царицына (Бондаренко) опубликовала в Instagram фотографию кольца стоимостью 9 млн евро. Похожее кольцо ранее принадлежало Элизабет Тейлор.