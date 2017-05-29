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29 мая 2017
17:42  29 мая 2017 0

Москвичка забыла в туалете кольцо за 900 тысяч рублей

Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Украшение из розового золота с бриллиантом осталось на раковинеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Московские полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего кольцо за 900 тысяч рублей из туалета ресторана в Тверском районе столицы.

Посетительница забыла дорогостоящее украшение в туалете заведения на улице 1-й Тверской-Ямской: она сняла кольцо из розового золота с бриллиантом и положила на край раковины, чтобы вымыть руки, передает телеканал 360. 27-летняя девушка вернулась за свой столик и позже вспомнила об украшении, однако к тому времени оно уже исчезло из туалета.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «кража».

Как писало «URA.RU», 24 мая супруга самарского олигарха Алексея Шаповала Ксения Царицына (Бондаренко) опубликовала в Instagram фотографию кольца стоимостью 9 млн евро. Похожее кольцо ранее принадлежало Элизабет Тейлор.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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