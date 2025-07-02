02 июля 2025

Подозреваемый в ставке футболист Писарский пожаловался правоохранителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрист футболиста настаивает на невиновности своего подзащитного
Юрист футболиста настаивает на невиновности своего подзащитного Фото:

Футболист Владимир Писарский оказался в центре скандала, связанного с подозрениями в ставках на футбольные матчи. Его защитник Антон Смирнов сообщил, что спортсмен обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия представителей букмекерской компании «Бетсити» и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС).

«Заявление Писарского зарегистрировано в правоохранительных органах по статье 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Начата проверка в отношении гендиректора „Бетсити“ Алексея Коршкова и ряда должностных лиц РФС. Спортсмен рассчитывает на объективное разбирательство и защиту своих прав», — сообщил юрист Смирнов в своем telegram-канале

Правозащитник отметил, что считает недопустимым то судилище, которое устроили Писарскому якобы вне рамок закона и без доказательств вины. Это, по его словам, приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

«Перевод денег другу в долг — это не ставка. Удаление — это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча. Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования, а не устраивать публичное аутодафе», — написал юрист. 

Писарский подозревается в том, что якобы сделал ставку на матч с собственным участием через посредника. Основанием для расследования стал сигнал от букмекерской компании. Однако сам футболист отрицает свою причастность к ставкам и утверждает, что не нарушал спортивный регламент.

Ранее игрок сборной России по футболу Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре. Итогом аварии стала большая пробка, сам Писарский не пострадал, пишет «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футболист Владимир Писарский оказался в центре скандала, связанного с подозрениями в ставках на футбольные матчи. Его защитник Антон Смирнов сообщил, что спортсмен обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия представителей букмекерской компании «Бетсити» и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС). «Заявление Писарского зарегистрировано в правоохранительных органах по статье 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Начата проверка в отношении гендиректора „Бетсити“ Алексея Коршкова и ряда должностных лиц РФС. Спортсмен рассчитывает на объективное разбирательство и защиту своих прав», — сообщил юрист Смирнов в своем telegram-канале.  Правозащитник отметил, что считает недопустимым то судилище, которое устроили Писарскому якобы вне рамок закона и без доказательств вины. Это, по его словам, приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию. «Перевод денег другу в долг — это не ставка. Удаление — это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча. Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования, а не устраивать публичное аутодафе», — написал юрист.  Писарский подозревается в том, что якобы сделал ставку на матч с собственным участием через посредника. Основанием для расследования стал сигнал от букмекерской компании. Однако сам футболист отрицает свою причастность к ставкам и утверждает, что не нарушал спортивный регламент. Ранее игрок сборной России по футболу Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре. Итогом аварии стала большая пробка, сам Писарский не пострадал, пишет «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...