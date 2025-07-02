02 июля 2025

«Известия»: НАТО пытается помешать России в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Между Россией и НАТО нет каналов связи, из-за чего могут произойти недопонимания
Между Россией и НАТО нет каналов связи, из-за чего могут произойти недопонимания Фото:

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море, что создает новые риски для безопасности региона. Об этом сообщает представитель посольства Великобритании в Москве.

«Великобритания по-прежнему привержена своей роли в обеспечении безопасности в Балтийском регионе посредством Объединенных экспедиционных сил и наших обязательств перед НАТО. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками для поддержания стабильности в регионе», — передают слова представителя Великобритании «Известия»

В начале 2025 года НАТО направило в Балтийское море сводную эскадру, включающую до десяти кораблей различных стран. Кроме того, военно-морские силы Дании подписали контракт с американской компанией Saildrone на использование четырех беспилотных аппаратов Voyager для мониторинга морского дна. Важную роль в этих процессах играет Великобритания, которая заявляет о намерении сохранить свое присутствие в регионе.

Российские дипломаты отмечают, что отсутствие военных каналов связи между Россией и НАТО увеличивает риски недопониманий и инцидентов. По их мнению, интенсивная милитаризация северных территорий, в том числе в Норвегии, не способствует укреплению безопасности, а напротив — может привести к дестабилизации и росту военно-политической напряженности в Арктике.

Балтийский регион уже ранее становился предметом беспокойства российских властей из-за роста военной активности НАТО. В июне 2025 года здесь одновременно проходили учения альянса Baltops и российские маневры, что сопровождалось заявлениями Москвы о риске инцидентов и эскалации. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что усиление присутствия НАТО у границ РФ воспринимается как угроза национальным интересам.

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НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море, что создает новые риски для безопасности региона. Об этом сообщает представитель посольства Великобритании в Москве. «Великобритания по-прежнему привержена своей роли в обеспечении безопасности в Балтийском регионе посредством Объединенных экспедиционных сил и наших обязательств перед НАТО. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками для поддержания стабильности в регионе», — передают слова представителя Великобритании «Известия».  В начале 2025 года НАТО направило в Балтийское море сводную эскадру, включающую до десяти кораблей различных стран. Кроме того, военно-морские силы Дании подписали контракт с американской компанией Saildrone на использование четырех беспилотных аппаратов Voyager для мониторинга морского дна. Важную роль в этих процессах играет Великобритания, которая заявляет о намерении сохранить свое присутствие в регионе. Российские дипломаты отмечают, что отсутствие военных каналов связи между Россией и НАТО увеличивает риски недопониманий и инцидентов. По их мнению, интенсивная милитаризация северных территорий, в том числе в Норвегии, не способствует укреплению безопасности, а напротив — может привести к дестабилизации и росту военно-политической напряженности в Арктике. Балтийский регион уже ранее становился предметом беспокойства российских властей из-за роста военной активности НАТО. В июне 2025 года здесь одновременно проходили учения альянса Baltops и российские маневры, что сопровождалось заявлениями Москвы о риске инцидентов и эскалации. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что усиление присутствия НАТО у границ РФ воспринимается как угроза национальным интересам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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