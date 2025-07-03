Ляшок: предпенсионеры в России обладают льготами на налоги

Российские граждане, находящиеся в предпенсионном возрасте, могут рассчитывать на частичное освобождение от имущественного и земельного налога, а также на повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные льготы. Об этом 3 июля сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По словам эксперта, статус предпенсионера предоставляется россиянам за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости. «Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения», — отметил Ляшок РИА Новости.
Также стало известно, что материнский капитал будет проиндексирован в феврале 2026 года с учетом фактической инфляции за 2025 год, сказала первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая. А глава российского правительства Михаил Мишустин проинформировал, что с 2026 года в стране будет осуществляться двукратная индексация страховых пенсий ежегодно, что приведет к их увеличению два раза в год. По словам премьер-министра, с января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3%, а в дальнейшем планируется дополнительное повышение на 9,5%.
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