Неспокойные времена еще впереди: Набиуллина, Греф и Костин обсудили кризис в экономике

В ближайшем будущем в России ожидается период нестабильности, однако он открывает новые перспективы для роста и совершенствования. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге. Также она отметила, что снижение темпов инфляции до уровней ниже установленной цели создаст условия для возможного уменьшения ключевой процентной ставки.
Кроме нее, на форуме также выступил глава Сбербанка Герман Греф, который также призвал решительнее снижать ключевую ставку. Он отметил, что экономика в России сейчас испытывает колоссальное давление. А глава ВТБ Андрей Костин отметил, что причиной инфляции в стране являются большие военные расходы. Однако он указал, что говорить о проблемах в экономике помогает президент РФ Владимир Путин. Подробнее о заявлениях, сделанных на полях Финансового конгресса Банка России — в материале URA.RU.
Заявления Эльвиры Набиуллиной
О замедлении инфляции в РФ
Она отметила, что в целом, перед экономикой стоит непростая задача. Необходимо выработать взвешенный подход. Он позволит, с одной стороны, обеспечить стабильное снижение уровня инфляции, а с другой — достичь сбалансированных темпов экономического роста. При этом удастся избежать рисков перегрева или чрезмерного замедления экономики.
ЦБ России отмечает, что инфляция замедляется быстрее прогнозируемого темпа, однако ее уровень по-прежнему превышает цель как в годовом выражении, так и по текущим темпам, оставаясь выше отметки в 4%. Набиуллина также подчеркнула, что, если инфляция замедлится до значений, находящихся ниже установленного ориентира, у Банка России появится возможность понизить ключевую ставку быстрее, чем прогнозировалось ранее.
"Суммарно все сигнализирует о замедлении роста деловой активности, но с очень высоких темпов, которые были в 2023-2024 годах. И если вот эти опасения, индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы видим, будет снижаться ниже цели. И это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали", — сказала глава Центробанка. Трансляция ее выступления велась на канале "Россия 24".
Также она высказалась и о замедлении экономики. По ее мнению, это было неизбежно спустя многие годы бурного роста.
«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. <...> Мы впервые, пожалуй, переходим через период вот именно циклического перегрева с циклическим охлаждением. И кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики», — отметила Набиуллина.
О структурных сдвигах в российской экономике
Структурные изменения в российской экономике происходят быстрее ожиданий. В ней также наблюдается уменьшение значения внешней торговли, при этом ЦБ отмечает снижение объемов как экспорта, так и импорта.
Процесс адаптации российской экономики к внешним ограничениям уже завершен. Однако в настоящее время на первый план выходят структурные изменения иного характера, в частности технологические трансформации.
Российская экономика должна основывать свое развитие на внутренних источниках финансирования. Это должно заменить прежнюю практику, при которой отечественные компании привлекали доступные средства из-за рубежа.
О трудных временах для экономики в РФ
Набиуллина заявила, что впереди возможны нестабильные периоды, однако это открывает новые возможности для роста. В будущем на них можно будет опереться.
«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала глава ЦБ.
Экспортеры столкнулись с двойным давлением. С одной стороны, сохраняется высокий спрос на их продукцию, с другой — неблагоприятный уровень валютного курса.
"Действительно, экспортерам сейчас очень сложно, они оказались в ножницах — высокие ставки, низкий курс, еще и падение цен, и не только цен, по некоторым из спроса на экспортных рынках. <...> Но все-таки экономике нужен такой курс, рыночной экономике, который отражает спрос, баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников", — отметила Набиуллина. Он также добавила, что экспортеры хотели бы более слабый валютный курс.
Заявления Германа Грефа
Глава Сбербанка отметил, что на данный момент существуют очевидные риски переохлаждения российской экономики. По его мнению, сейчас важно «не передержать высокие реальные ставки».
«Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. И, конечно, я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки. <...> И сегодня мы находимся в моменте, когда время очень взвешенно, очень опираясь на цифры принимать выверенные решения», — подчеркнул Греф.
Российская экономика тормозит
Он также считает, что сейчас достаточно много признаков того, что российская экономика начала тормозить. Среди причин он назвал высокую ключевую ставку.
"Признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда", — отметил глава Сбербанка.
В связи с этим Греф призвал Центробанк принять более решительные меры к снижению ключевой ставки. По его словам, решение об этом нужно принимать как можно скорее.
«На мой взгляд, снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно не ощутимо. Сейчас нужно делать более серьезные шаги», — сказал Греф.
Давление на экономику
Кроме того, он считает, что экономика в РФ сейчас испытывает колоссальное давление. Однако именно это поможет ЦБ РФ принять верные решения.
"Беспрецедентное давление сегодня на экономику. И конечно, огромное интересы к финансовому форуму и дальнейшим шагам, дальнейшим решениям Банка России. <...> Поэтому я думаю, что наоборот — по-моему, Центробанк значительно более взвешен при принятии решений", — заключил глава Сбербанка.
Заявления Андрея Костина
Глава ВТБ Андрей Костин назвал основным фактором инфляции в России значительный объем военных расходов. Он сказал, что обычно чиновники и топ-менеджеры становятся «очень робкими», когда в дискуссии возникает подобная тема. По его словам, обсуждению экономических трудностей способствует президент России Владимир Путин, который на минувшей неделе дважды поднимал этот вопрос. Костин также отметил, что оценивать ситуацию нужно исходя из положения, в которое попала страна.
«Это большие военные расходы. Помимо того, что они вообще большие и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут. Вторая причина — это огромное количество санкций», — сказал Костин.
Также он отметил, что сохранение неэффективных производств в России приводит к росту издержек и нехватке рабочей силы. Поэтому стоит их закрывать и думать о перестройке экономики.
«Если мы не начнем перестраивать экономику, закрывать неэффективные производства, у нас будет и нехватка рабочей силы, у нас будут и издержки расти и так далее. Поэтому, может быть, задуматься об этом, потому что „чихают“ прежде всего те отрасли, где недостаточно эффективные производства», — отметил глава ВТБ.
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