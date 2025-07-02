Правительство Японии предупредило о риске мощного землетрясения

Японское правительство выступило с предупреждением о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения, которое может произойти в ближайшие годы. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.
Угроза связана с возможными подземными толчками магнитудой от 8 до 9 баллов, эпицентр которых может находиться в зоне разлома Нанкай — районе у побережья Японии, где Евразийская и Филиппинская тектонические плиты соприкасаются, образуя глубоководный желоб. По предварительным прогнозам, цунами, спровоцированные подобной сейсмической активностью, могут достигать высоты более 20 метров. В случае реализации такого сценария жертвами стихии могут стать порядка 300 тысяч человек, а число полностью уничтоженных построек превысит два миллиона.
В последние годы сейсмологи все чаще выражают обеспокоенность риском скорого возникновения мегаземлетрясения в районе разлома Нанкай, где подобные катастрофы происходят с периодичностью примерно раз в 100–150 лет. Ожидается, что наиболее мощные подземные толчки будут ощущаться на южном побережье центральной части острова Хонсю, а также на островах Сикоку и восточном побережье Кюсю.
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