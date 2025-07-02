Мощный взрыв в Житомире удалось снять на видео

Взрыв зафиксировали в городе
В городе Житомире на Украине удалось снять на видеорегистратор мощный взрыв. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, который опубликовал запись.
«На кадрах виден сам взрыв в городе, а также черный дым от него», — следует из записи в telegram-канале военкора. Поддубный уточнил, что взрыв произошел недалеко от атомной станции.
Ранее в Киеве произошел сильный взрыв. Местные сняли его на видео.
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