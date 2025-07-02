02 июля 2025

Мощный взрыв в Житомире удалось снять на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв зафиксировали в городе
Взрыв зафиксировали в городе Фото:

В городе Житомире на Украине удалось снять на видеорегистратор мощный взрыв. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, который опубликовал запись.

«На кадрах виден сам взрыв в городе, а также черный дым от него», — следует из записи в telegram-канале военкора. Поддубный уточнил, что взрыв произошел недалеко от атомной станции.

Ранее в Киеве произошел сильный взрыв. Местные сняли его на видео. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Житомире на Украине удалось снять на видеорегистратор мощный взрыв. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, который опубликовал запись. «На кадрах виден сам взрыв в городе, а также черный дым от него», — следует из записи в telegram-канале военкора. Поддубный уточнил, что взрыв произошел недалеко от атомной станции. Ранее в Киеве произошел сильный взрыв. Местные сняли его на видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...