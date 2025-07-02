02 июля 2025

ТАСС: подготовка террористов для атаки на «Крокус» велась с 2023 года

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Боевики готовились к теракту больше полугода
Боевики готовились к теракту больше полугода Фото:

Подготовка боевиков, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Об этом стало известно из документов.

«В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024-го Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — цитирует документацию ТАСС. 

В ходе подготовки злоумышленники освоили методы обращения с огнестрельным оружием, получили психологическую подготовку и изучили способы совершения террористических актов. Кроме того, их обучали правилам обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. Отдельно подчеркивается, что Саидокрами Рачабализода по указанию руководителей прошел дополнительное обучение на территории Афганистана. Для этого он выехал из Турции в Афганистан через Пакистан, используя поддельные документы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Следствие установило, что исполнители получили оружие с территории Украины и намеревались скрыться в стране после нападения. По их показаниям, заказчиком преступления были украинские спецслужбы.

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Подготовка боевиков, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Об этом стало известно из документов. «В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024-го Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — цитирует документацию ТАСС.  В ходе подготовки злоумышленники освоили методы обращения с огнестрельным оружием, получили психологическую подготовку и изучили способы совершения террористических актов. Кроме того, их обучали правилам обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. Отдельно подчеркивается, что Саидокрами Рачабализода по указанию руководителей прошел дополнительное обучение на территории Афганистана. Для этого он выехал из Турции в Афганистан через Пакистан, используя поддельные документы. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Следствие установило, что исполнители получили оружие с территории Украины и намеревались скрыться в стране после нападения. По их показаниям, заказчиком преступления были украинские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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