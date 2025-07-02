02 июля 2025

В Киеве прогремел мощнейший взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу Фото:

В столице Украины произошел сильный взрыв. Об этом сообщают очевидцы.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал «Общественный». Горожане прислали видео взрыва. В Киеве объявлена воздушная тревога.

Ранее российские военные поразили на Украине цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах, передает «Национальная служба новостей». 

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В столице Украины произошел сильный взрыв. Об этом сообщают очевидцы. «В Киеве слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал «Общественный». Горожане прислали видео взрыва. В Киеве объявлена воздушная тревога. Ранее российские военные поразили на Украине цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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