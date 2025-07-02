В столице Украины произошел сильный взрыв. Об этом сообщают очевидцы.
«В Киеве слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал «Общественный». Горожане прислали видео взрыва. В Киеве объявлена воздушная тревога.
Ранее российские военные поразили на Украине цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах, передает «Национальная служба новостей».
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