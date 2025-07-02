02 июля 2025

В Госдуме хотят вернуть скидку в 50% на оплату штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Скидку на штрафы по ПДД хотят вернуть
Скидку на штрафы по ПДД хотят вернуть Фото:

Депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о возврате скидки 50% при добровольной оплате административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

«Возврат к „скидке“ прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении „скидки“ такая нагрузка только возрастет», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал Нилов у себя в telegram-канале.

С 1 января 2025 года размер скидки за своевременную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ был сокращен до 25%. Одновременно с этим были увеличены суммы штрафов за нарушения ПДД. Авторы инициативы также указывают, что вопрос активно обсуждается в обществе, поскольку на тысячу россиян приходится 322 автомобиля, что свидетельствует о широкой вовлеченности граждан в вопросы дорожной безопасности и финансовой нагрузки на автомобилистов.

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Депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о возврате скидки 50% при добровольной оплате административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту. «Возврат к „скидке“ прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении „скидки“ такая нагрузка только возрастет», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал Нилов у себя в telegram-канале. С 1 января 2025 года размер скидки за своевременную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ был сокращен до 25%. Одновременно с этим были увеличены суммы штрафов за нарушения ПДД. Авторы инициативы также указывают, что вопрос активно обсуждается в обществе, поскольку на тысячу россиян приходится 322 автомобиля, что свидетельствует о широкой вовлеченности граждан в вопросы дорожной безопасности и финансовой нагрузки на автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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