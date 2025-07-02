02 июля 2025

Пентагон отказался разглашать, какое оружие продолжит поставлять ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США частично прекратили поставки оружия Киеву
США частично прекратили поставки оружия Киеву Фото:

Министерство обороны США не будет раскрывать подробности о типах и количестве боеприпасов, поставляемых Украине. Об этом 2 июля сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы не будем предоставлять обновленную информацию о конкретных объемах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками», — заявил Парнелл. Он подчеркнул, что дополнительные детали о военной помощи не будут разглашаться по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки ряда зенитных и других ракетных систем, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе. Несмотря на это, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Украине и не намерен полностью прекращать помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны США не будет раскрывать подробности о типах и количестве боеприпасов, поставляемых Украине. Об этом 2 июля сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, отвечая на вопросы журналистов. «Мы не будем предоставлять обновленную информацию о конкретных объемах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками», — заявил Парнелл. Он подчеркнул, что дополнительные детали о военной помощи не будут разглашаться по соображениям безопасности. Ранее стало известно, что США приостановили поставки ряда зенитных и других ракетных систем, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе. Несмотря на это, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Украине и не намерен полностью прекращать помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...