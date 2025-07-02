02 июля 2025

Politico: в Киеве придумали новый план, чтобы вынудить США поставлять оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев сменил тактику выпрашивания оружия
Киев сменил тактику выпрашивания оружия Фото:

Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны. Об этом сообщает американская медиа-организация. 

«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее США временно приостановили поставки Украине ряда видов вооружения, включая ракеты для систем ПВО Patriot и другие боеприпасы, что вызвало обеспокоенность Киева и обсуждение этого вопроса с американскими дипломатами. На фоне задержек в прямых поставках Украина ищет альтернативные пути получения необходимого вооружения для поддержания обороноспособности.

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Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны. Об этом сообщает американская медиа-организация.  «Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее США временно приостановили поставки Украине ряда видов вооружения, включая ракеты для систем ПВО Patriot и другие боеприпасы, что вызвало обеспокоенность Киева и обсуждение этого вопроса с американскими дипломатами. На фоне задержек в прямых поставках Украина ищет альтернативные пути получения необходимого вооружения для поддержания обороноспособности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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