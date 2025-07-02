Apple на грани: могут ли афоны исчезнуть с российского рынка из-за нового закона

В России введут запрет на реализацию смартфонов, не обеспечивающих доступ к отечественному магазину приложений RuStore. В первую очередь нововведение затронет устройства компании Apple, где функционирование RuStore на данный момент ограничено. Несмотря на это, исчезновения продукции Apple из розничной продажи не ожидается, отметил юрист Дмитрий Матюшенков.
«Apple в России официально не работает, все поставки идут по системе параллельного импорта, поэтому к ответственности по новому закону будут привлекаться сами ретейлеры. Заниматься установкой RuStore будут именно они, и в дальнейшем все будет зависеть от того, насколько лояльно Apple будет к этому относиться. Однако с полок магазинов айфоны сразу после принятия закона, конечно, не исчезнут», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.
Законопроект, предусматривающий такие меры, уже прошел второе и третье чтения в Государственной Думе. На заседании Совета Федерации было предложено поддержать инициативу. Закон планируется ввести в действие с 1 сентября текущего года.
С принятием нового закона, объясняет юрист, пользователи iPhone получат возможность устанавливать приложения через RuStore, а не исключительно из официального магазина App Store. Это позволит загружать, в частности, банковские сервисы и мессенджеры, разработанные российскими компаниями. Кроме того, новая норма запрещает ограничивать функционал таких приложений, что откроет доступ к платным услугам и подпискам российских разработчиков на платформе iOS.
Как отметил эксперт, если компания Apple попытается ввести какие-либо ограничения для программ, установленных посредством RuStore, подобные действия будут расценены как наличие недостатка товара. В этом случае покупатель вправе потребовать устранения неполадки, замены устройства или возврата денежных средств за приобретенный товар.
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