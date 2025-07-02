02 июля 2025

Госдеп пояснил нюансы прекращения поставок оружия Украине

Госдеп: частичная остановка поставок оружия Киеву не означает конца поддержки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее США перестали поставлять боеприпасы для ПВо
Ранее США перестали поставлять боеприпасы для ПВо Фото:

США не прекращают военную поддержку Украины, несмотря на остановку поставок ряда зенитных и других ракетных вооружений. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это не станет фактором (в мирных переговорах — прим. URA.RU), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — заявила Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что решение об ограничении поставок отдельных типов вооружений связано с необходимостью ставить интересы США на первое место.

Брюс пояснила, что глава администрации США руководствовался внутренними приоритетами страны при принятии данного решения. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе сообщал, что среди вооружений, поставки которых временно приостановлены, находятся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger.

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США не прекращают военную поддержку Украины, несмотря на остановку поставок ряда зенитных и других ракетных вооружений. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. «Это не станет фактором (в мирных переговорах — прим. URA.RU), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — заявила Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что решение об ограничении поставок отдельных типов вооружений связано с необходимостью ставить интересы США на первое место. Брюс пояснила, что глава администрации США руководствовался внутренними приоритетами страны при принятии данного решения. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе сообщал, что среди вооружений, поставки которых временно приостановлены, находятся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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