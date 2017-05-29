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Главные новости Курганской области
19:11  29 мая 2017 0

Курганцы начали осваивать крыши многоквартирных домов под тепличные хозяйства. ФОТО

Урожай. Помидоры. Импортозамещение. Челябинск., овощи, помидоры, урожай
Председатель ТСЖ построил на крыше девятиэтажки теплицу для выращивания томатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на крыше девятиэтажного дома построили теплицу. Фотографии объекта, размещенные в одном из городских пабликов, удивили горожан и чиновников.

Руководитель государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин о необычном объекте на крыше многоэтажки узнал от корреспондента «URA.RU». «Честно говоря, первый раз слышу. Обращений и жалоб в ГЖИ по этому поводу не поступало, — ответил он. — По логике, если все правильно сделать, в том числе гидроизоляцию, почему бы и нет? За границей на крышах сады растут».

Теплица построена на крыше девятиэтажного дома в 6«а» микрорайоне Заозерного
фото: группа «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте»

Директор управляющей компании «Уют», в ведении которой находятся близстоящие дома в 6«а» микрорайоне Заозерного, Виктор Баскаль счел этот факт неправдоподобным. «У меня на крышах точно нет теплиц. Это абсурд! Ее бы сдуло — такие сильные ветра на крышах», — отметил он.

Председатель товарищества собственников жилья «Заозерный 7а» Александр Анохин подтвердил «URA.RU», что теплица на крыше дома есть. В ней вот уже три года Анохин выращивает помидоры «для себя», посторонних на крышу не пускает.

«У меня есть согласование с правлением дома, есть договор о безвозмездной аренде места на кровле. Я в пожарный надзор обращался по этому вопросу, мне сказали, что это не противоречит законодательству», — пояснил Анохин. Вместе с тем последствий широкой огласки председатель ТСЖ опасается. «Законодательство не всегда справедливо по отношению к креативу и инициативе. Я в этом деле первый, пока все хорошо, но кто знает, как изменится законодательство через полгода-год», — говорит он.

Не исключено, что у находчивого председателя ТСЖ могут появиться последователи.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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