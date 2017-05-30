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30 мая 2017
29 мая 2017
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26 мая 2017
12:51  30 мая 2017 0

«Громко, мрачно, депрессивно». Тюменцы требуют вернуть деньги за провальное водное шоу

Тюменцы жалуются на ужасную актерскую игру и невнятный сюжетФОТО: соцсети

Тюменцы возмущены театрализованным водным представлением «Сила добра», которое прошло во Дворце спорта. Организаторы обещали феерическое шоу с водоворотом света, звука и воды. Однако горожане, посетившие представление, начали массово обращаться в Роспотребнадзор с просьбой заставить организаторов вернуть деньги.

Родители, пришедшие на водное шоу «Сила добра» вместе с детьми, рассчитывали получить яркие эмоции, но увиденное и услышанное понравилось не всем. Вот только несколько высказываний горожан в соцсетях:

«Десять минут фонтаны и спецэфекты, остальное время невнятный сюжет и плохой звук».

«Мы сходили на это безобразие, дочь шесть лет, не понравилось. Это ж тихий ужас какой-то. Громко, мрачно, депрессивно. Завалили детский садик рекламой, решили сходить. Билеты 1400 руб».

«Восемь лампочек, направленных в одно место и меняющие цвета, всего в шоу участвует восемь человек. Бездари. Даже танец не могли отрепетировать так, чтобы синхронно получалось».

После спектакля горожане начали массово обращаться в местное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить спектакль и организаторов шоу. «Мы советуем горожанам обратиться с письменным заявлениями или позвонить в общественную приемную», — пояснили в ведомстве.

В тюменском Дворце спорта пояснили, что зал был арендован организаторами спектакля и условий аренды нарушено не было.

По информации из открытых источников, скандально известное водное шоу по России возит рязанский предприниматель Александр Золотов. За пять лет гастролей он собрал внушительное резюме из отрицательных отзывов. А в системе «Контур. Фокус» есть данные о том, что на Золотова несколько раз подавали в суд за неисполнение договорных отношений. Как минимум четыре суда он проиграл.

В Тюмени уже был подобный культурный скандал, связанный с китайской версией балета «Лебединое озеро». Выступление актеров в ноябре 2015 года вызвало шквал возмущения и привело к штрафу, который выплачивала принимавшая артистов Тюменская филармония. Позже горожане смогли вернуть деньги за билеты.

Владимир Балтунов
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