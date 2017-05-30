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Главные новости Тюменской области
14:18  30 мая 2017 0

Дачный сезон в Ишиме на грани срыва. Паводок сходит медленнее, чем растет рассада

Наводнение в Ишиме, 15.04.2016, ишим, паводок2016, наводнение
На дачный урожай ишимцы уже не надеютсяФото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Ишимские дачники в панике: вода уходит медленно, и жители уже не надеются собрать урожай со своих участков этой осенью. На рынках — небывалое предложение по рассаде, а власти уже раздают ишимцам специальные участки под посадку картошки.

Дачники Ишима экстренно распродают припасенную и подготовленную рассаду
ФОТО: группа Вконтакте «Паводок Ишим»

Дачники затопленных садоводств массово распродают свои подготовленные к высадке растения.

«Многие еще до паводка высадили урожай. Но все погибло. Старые яблони еще цветут. А на остальное уже можно не надеяться, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ председатель садового общества „Автомобилист“ Анна Гультяева. — Может, если быстро вода спадет, успеем раннеспелые сорта посадить».

В «Автомобилисте» из более чем сотни участков вода освободила только двадцать. Затопленными в Ишиме остаются еще 1 780 дачных участков. В районе — свыше 600.

Для пострадавших дачников в городе и районе властями выделена земля под самый необходимый продукт — картошку. Общая площадь всех участков под бесплатную посадку — 12 га.

«Мы все вспахали, участки разделили, пригласили садоводов и предложили садить, — рассказал первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов. — Кто-то сразу пришел, некоторые подтягиваются позже. Пока занято полтора гектара».

Вода уходит медленно. Урожай соберут только счастливчики
ФОТО: соцсети

В самом Ишиме уровень воды в реке продолжает снижаться, на данный момент он составляет 849 сантиметров. Режим ЧС действует до сих пор в Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах.

Владимир Балтунов
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