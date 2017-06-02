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Главные новости Тюменской области
14:18  02 июня 2017 1

В Тюмени экс-активист ОНФ отблагодарил инспектора СИЗО билетами в «мужской клуб»

Клипарт., взятка, деньги
Инспектор сообщил о взятке в полициюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Над экс-активистом тюменского ОНФ нависло второе уголовное дело. На сей раз 33-летнего Александра Малецкого обвиняют в том, что он отблагодарил инспектора следственного изолятора сертификатами в «мужской клуб». Прокуратура уже направила материалы дела в Калининский районный суд.

Как сообщили в прокуратуре области, следователи считают, что такой «подарок» инспектор получил за помощь Малецкому, которого суд еще в декабре отправил в места не столь отдаленные. В марте инспектор помог бывшему активисту-«фронтовику» получить со склада СИЗО литературу и периодику, которую Малецкому прислали по почте. В ответ заключенный передал через посредника инспектору два сертификата в мужской спа-салон — по ним можно было отдохнуть на 20 тысяч рублей.

Однако инспектор в спа-салон не пошел, а о взятке сообщил правоохранителям. Те возбудили уголовное дело.

Как уже писало «URA.RU», первое уголовное дело, по которому получил срок Малецкий, было возбуждено в октябре 2010 года областным управлением СК РФ. Расследование продолжалось 62 месяца. Материалы уголовного дела составили 170 томов. Оперативное сопровождение по делу осуществляло РУ ФСБ России по Тюменской области. Бывшего начальника отдела городской налоговой инспекции Александра Малецкого обвинили в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 млн рублей млн рублей, а затем суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал еще более 41,4 млн рублей.

Надежда Карташова
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